Olsztyn Siedział w samochodzie, obok na lince biegł koń. Nagranie Oprac. Michał Malinowski |

Koń na rondzie Źródło wideo: Kontakt24 / Ania Źródło zdj. gł.: Kontakt24/Ania

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Informacje i nagranie otrzymaliśmy na Kontakt24.

Pani Anna, autorka filmu wyjaśniła, że do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 15 na rondzie po zjeździe z trasy S16. - Jechaliśmy trasą ekspresową z Olsztyna do Ełku, kiedy zobaczyłam, że na rondzie, obok samochodu biegnie koń - wyjaśniła. - Widzieliśmy go dosłownie przez moment, może 10 sekund zanim zaczęłam nagrywać. Później koń pobiegł za autem w kierunku zjazdu na Mrągowo. My pojechaliśmy w swoją stronę, więc nie wiem nawet, jak długo biegł. To, co widziałam na pewno, to, że przez okno od strony pasażera, ktoś trzymał linkę prowadzącą tego konia - relacjonowała.

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Koń na rondzie Źródło zdjęcia: Kontakt24/Ania

Dodała, że nigdy wcześniej nie widziała niczego podobnego. - Byłam w szoku, po chwili przyszła kolejna myśl, że było to po prostu skrajnie niebezpieczne. Oboje z mężem byliśmy tak zdziwieni, że w tamtej chwili nawet nie pomyśleliśmy, aby zadzwonić po policję - powiedziała.

Ciągnął konia na lince, został zatrzymany

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Komendą Powiatową Policji w Mrągowie. Aspirant Rafał Syczew potwierdził, że doszło do takiego zdarzenia.

- Zgłoszenie wpłynęło w niedzielę po godzinie 15. Dotyczyło tego, że na drodze krajowej numer 59, po wyjeździe z Mrągowa, mężczyzna, który siedział jako pasażer w pojeździe, trzymał na lince uwiązanego konia przemieszczającego się obok pojazdu - poinformował policjant.

Mężczyzna został zatrzymany. Był pijany.

- Policjanci czekają aż wytrzeźwieje, wówczas będą z nim przeprowadzone czynności. Dalsze decyzje w sprawie zostaną podjęte po konsultacji lekarza weterynarii i ocenie stanu zdrowia konia - dodał aspirant Rafał Syczew.

Kierowca był trzeźwy. Policjanci nie wyciągnęli wobec niego żadnych konsekwencji.