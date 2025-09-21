Nie żyje 40-latek, jego matka trafiła do szpitala. Atak nożem w Lubawie Źródło: TVN24

Do tragedii doszło w sobotę późnym wieczorem w jednym z mieszkań przy ulicy Świętej Barbary w Lubawie niedaleko Iławy.

Według zgłoszenia w mieszkaniu miał znajdować się raniony nożem 40-letni mężczyzna. Policjanci ruszyli na miejsce i potwierdzili zgłoszenie. - Niestety na pomoc dla 40-latka było już za późno - powiedziała TVN24 asp. szt. Joanna Kwiatkowska, oficer prasowa iławskiej policji.

Zatrzymany partner matki zmarłego 40-latka

W tym samym mieszkaniu znaleziono również ranną 62-letnią kobietę, matkę ofiary. Kobieta trafiła do szpitala.

- W trakcie czynności w tym samym mieszkaniu ujawniono 67-latka. Mężczyzna w związku z tym zdarzeniem został zatrzymany w policyjnej izbie - powiedziała Kwiatkowska. Jak dodała, mężczyzna w chwili zatrzymania był pijany - miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

W rozmowie z tvn24.pl rzeczniczka poinformowała, że zatrzymany 67-latek jest partnerem rannej kobiety. Wszystko wskazuje na to, że cała trójka mieszkała razem. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna zdarzenia.