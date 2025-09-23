Do zdarzenia doszło w Iławie Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w piątek (19 września) około godziny 13.50 na dworcu kolejowym Iława Główna. Pasażerowie oczekiwali na przyjazd pociągu pendolino relacji Gdynia Główna - Kraków Główny. Skład zatrzymał się jednak poza peronem.

- Na stacji Iława Główna doszło do pominięcia miejsca zatrzymania czoła pociągu. Pociąg zatrzymał się około 300 metrów za peronem - przekazał Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy PKP Intercity.

Pociąg wycofano do stacji. Po wykonaniu próby przejazdu odjechał w dalszą drogę z opóźnieniem 79 minut.

Jak dodał Dutkiewicz, powołano komisję kolejową składająca się z przedstawicieli PKP Intercity i PKP PLK, która ma wyjaśnić przyczynę tego zdarzenia.

Maszynista mógł się zagapić

Na miejscu interweniowała również policja. O komentarz poprosiliśmy aspirant sztabowego Joannę Kwiatkowską, oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

- Maszynista rzeczywiście przejechał stację, prawdopodobnie po prostu się zagapił. Było podejrzenie, że może być nietrzeźwy, ale to się nie potwierdziło. Pan był trzeźwy. Brak jest znamion czynu zabronionego, dlatego policjanci nie podejmują w tej sprawie dalszych czynności - poinformowała policjantka w rozmowie z tvn24.pl.

