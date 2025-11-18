Matka znęcała się nad 13-latkiem. Zareagowali koledzy chłopaka 

Do zdarzenia doszło w Iławie Źródło: Google Earth

Policja z Iławy poinformowała we wtorek, że koledzy bitego chłopaka poinformowali pedagog szkolną, że ich kolega wstydzi się rozbierać przed zajęciami wychowania fizycznego, bo ma na ciele siniaki. Pedagog poinformowała o tym policję.

Policja potwierdziła, że matka od dłuższego czasu znęca się psychicznie i fizycznie nad nastoletnim synem. Dlatego dzielnicowy nałożył na kobietę zakaz zbliżania się do chłopaka i kontaktowania się z nim. Matka nie może także przychodzić pod szkołę. Bity nastolatek trafił pod opiekę dorosłego brata. Starszy, pełnoletni brat zabrał go prosto ze szkoły.

Matce, która znęcała się nad synem, założono także niebieską kartę i wszczęto wobec niej postępowanie o stosowanie przemocy wobec dziecka.

Policjanci pochwalili kolegów 13-latka

Policja z Iławy na swojej stronie internetowej pochwaliła kolegów chłopaka za empatię i pedagog szkolną za szybką, właściwą reakcję na niepokojący sygnał od uczniów.

„Ich zachowanie jest przykładem tego, jak należy reagować na krzywdę innych, nawet jeśli dotyczy to tak trudnych spraw, jak te zamknięte w czterech ścianach czyjegoś domu" - napisali policjanci z Iławy.