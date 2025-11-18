Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

Matka znęcała się nad 13-latkiem. Zareagowali koledzy chłopaka 

Sprawą zajmuje się policja (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Iławie
Źródło: Google Earth
Szkolni koledzy 13-latka w Iławie zorientowali się, że może on być ofiarą przemocy w domu. Poinformowali o tym szkolną pedagog. Chłopak został zabrany z domu przez dorosłego brata, a matka dostała zakaz zbliżania się do syna.

Policja z Iławy poinformowała we wtorek, że koledzy bitego chłopaka poinformowali pedagog szkolną, że ich kolega wstydzi się rozbierać przed zajęciami wychowania fizycznego, bo ma na ciele siniaki. Pedagog poinformowała o tym policję.

Policja potwierdziła, że matka od dłuższego czasu znęca się psychicznie i fizycznie nad nastoletnim synem. Dlatego dzielnicowy nałożył na kobietę zakaz zbliżania się do chłopaka i kontaktowania się z nim. Matka nie może także przychodzić pod szkołę. Bity nastolatek trafił pod opiekę dorosłego brata. Starszy, pełnoletni brat zabrał go prosto ze szkoły.

Matce, która znęcała się nad synem, założono także niebieską kartę i wszczęto wobec niej postępowanie o stosowanie przemocy wobec dziecka.

Policjanci pochwalili kolegów 13-latka

Policja z Iławy na swojej stronie internetowej pochwaliła kolegów chłopaka za empatię i pedagog szkolną za szybką, właściwą reakcję na niepokojący sygnał od uczniów.

„Ich zachowanie jest przykładem tego, jak należy reagować na krzywdę innych, nawet jeśli dotyczy to tak trudnych spraw, jak te zamknięte w czterech ścianach czyjegoś domu" - napisali policjanci z Iławy.

Autorka/Autor: /tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Czytaj także:
mon
Druga tura nadzwyczajnych obrad po aktach dywersji. Tym razem bez premiera
Polska
imageTitle
Sześć na sześć. Młodzi Polacy nie do zatrzymania
EUROSPORT
Mika, sabotaż na torach kolejowych, dywersja
"Każdy, kto dokona zamachu w Polsce, musi wiedzieć, że służby będą go ścigać do końca dni"
Polska
Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim
Myślał, że pisze do 11-latki. Strażak ochotnik z zarzutem
Poznań
shutterstock_2470895313
Inwestorzy patrzą na wyniki giganta. "Ma możliwość kreowania rynku"
BIZNES
imageTitle
Polska pokonała Macedonię Północną w el. mistrzostw Europy U-21
EUROSPORT
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Dywersja na kolei. Co wiemy do tej pory
Polska
Podpisanie wspólnego oświadczenia, 60. rocznica orędzia biskupów polskich do niemieckich
List biskupów polskich i niemieckich. "Europa musi wspólnie przeciwstawić się przemocy"
Wrocław
Oblodzenie, zima, lód, zimno, mróz
Śnieg, szklanka na drogach. Możliwe alarmy nawet drugiego stopnia
METEO
Pożar wieżowca Vjesnik w Zagrzebiu
Wieżowiec płonie już cały dzień. Strażacy go opuścili
Świat
imageTitle
Wyjaśniła się przyszłość Almeidy. Jego rola będzie jeszcze ważniejsza
EUROSPORT
Bójka w tunelu w Katowicach
Stłuczka w tunelu zakończona bójką. "Najpierw zaczęli się sprzeczać, a chwilę później szarpać"
Katowice
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie
Szkolne pieniądze miały iść na urządzanie prywatnych domów. Wkroczyła prokuratura
Kraków
Stambuł
Tragedia podczas wakacji. Nie żyją dzieci i ich rodzice
Świat
Dezinformacja. Operacja Doppelganger. Cel: polskie wybory
"W Polsce działa podziemna partyzantka"? Jak aktami dywersji gra propaganda z Rosji i Białorusi
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Porozumienie ponad podziałami w sprawie Rosji i Białorusi
EUROSPORT
Sprawna dacia kierowcy jadąćego po alkoholu może posłużyć służbom
Spowodował kolizję po pijanemu, jego samochód chcą przejąć służby
WARSZAWA
imageTitle
W którym koszyku znajdzie się Polska? To zależy
EUROSPORT
zloty zlotowka pln shutterstock_1246227253
Złoty pod presją. Możliwe dalsze osłabienie
BIZNES
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
"Dywersja". Już jutro debata w TVN24+
Polska
shutterstock_2123822069
Drony nad Moskwą. Dwa lotniska wstrzymały ruch
BIZNES
shutterstock_2346147679
Mniejsza od Warszawy. Google chce zbudować tam centrum
BIZNES
Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w poniedziałek plan pokojowy Trumpa ws. Strefy Gazy
ONZ przyjął plan Trumpa dla Strefy Gazy. Izrael "wyciąga rękę", prezydent USA "gratuluje światu"
Świat
Pożar we Wrocławiu
Pożar w kamienicy. Jedna osoba trafiła do szpitala
Wrocław
snieg shutterstock_2514888709_1
Pogoda na pięć dni. Dosypie śniegu, nocami ściśnie mróz
METEO
Kate
Księżna Kate: nikt nie powinien przechodzić przez to samotnie
Świat
Kobieta - szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Przesuwane terminy w onkologii? Premier spiera się z NIL, a my zapytaliśmy w szpitalach
Piotr Wójcik
22-latek dostał 210 punktów karnych
22-latek z mandatami na sumę ponad 30 tysięcy zł
Trójmiasto
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
Grokipedia, czyli encyklopedia AI według Elona Muska
BIZNES
Pacjentka zaatakowała lekarza (zdjęcie ilustracyjne)
Zaostrza się spór o płace medyków. Związkowcy wyszli ze spotkania
Piotr Wójcik
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica