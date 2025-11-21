Zatrzymali Rosjanina z Niemiec poszukiwanego przez Czechów

Mężczyzna został zatrzymany na polsko-rosyjskim przejściu granicznym. Chciał wjechać do Polski, zgłosił się do odprawy granicznej.
- W naszych systemach mężczyzna wyświetlił się jako osoba poszukiwana Europejskim Nakazem Aresztowania. Został więc wpuszczony na terytorium Polski i od razu, na przejściu, zatrzymany - poinformowała rzeczniczka prasowa komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk Mirosława Aleksandrowicz.
Rosjanin z niemieckim paszportem został przekazany policji. Kolejne kroki w jego sprawie podejmie Prokuratura Okręgowa w Elblągu.
Skazany na pięć lat więzienia
Rzeczniczka straży granicznej poinformowała, że zatrzymany był poszukiwany przez czeski wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna w tym kraju popełnił przestępstwa gospodarcze i finansowe, czym naraził Czechy na stratę 30 milionów koron czeskich (ponad 5 mln zł). Czeski sąd skazał go na 5 lat więzienia.
Rosjanie nie mogą wjeżdżać do Polski w celach turystycznych i zakupowych. Wśród tych, którzy mogą przekraczać granicę są m.in. osoby, których małżonkowie są obywatelami Unii Europejskiej, mają w Polsce kartę stałego lub czasowego pobytu, pracują w Polsce lub tu się uczą.
Autorka/Autor: wini/gp
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Warmijsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej