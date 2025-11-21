Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

Zatrzymali Rosjanina z Niemiec poszukiwanego przez Czechów

Mężczyzna został zatrzymany zaraz po przekroczeniu granicy
Poszukiwany ENA został zatrzymany w Grzechotkach
Źródło: WMOSG
Strażnicy graniczni w Grzechotkach zatrzymali obywatela Niemiec narodowości rosyjskiej, poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania przez Czechów za przestępstwa gospodarcze i finansowe.

Mężczyzna został zatrzymany na polsko-rosyjskim przejściu granicznym. Chciał wjechać do Polski, zgłosił się do odprawy granicznej.

- W naszych systemach mężczyzna wyświetlił się jako osoba poszukiwana Europejskim Nakazem Aresztowania. Został więc wpuszczony na terytorium Polski i od razu, na przejściu, zatrzymany - poinformowała rzeczniczka prasowa komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk Mirosława Aleksandrowicz.

Rosjanin z niemieckim paszportem został przekazany policji. Kolejne kroki w jego sprawie podejmie Prokuratura Okręgowa w Elblągu.

Mężczyzna został zatrzymany zaraz po przekroczeniu granicy
Mężczyzna został zatrzymany zaraz po przekroczeniu granicy
Źródło: Warmijsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Skazany na pięć lat więzienia

Rzeczniczka straży granicznej poinformowała, że zatrzymany był poszukiwany przez czeski wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna w tym kraju popełnił przestępstwa gospodarcze i finansowe, czym naraził Czechy na stratę 30 milionów koron czeskich (ponad 5 mln zł). Czeski sąd skazał go na 5 lat więzienia.

Rosjanie nie mogą wjeżdżać do Polski w celach turystycznych i zakupowych. Wśród tych, którzy mogą przekraczać granicę są m.in. osoby, których małżonkowie są obywatelami Unii Europejskiej, mają w Polsce kartę stałego lub czasowego pobytu, pracują w Polsce lub tu się uczą. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wini/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Warmijsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Udostępnij:
Czytaj także:
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
"Jaszczur" i "Ludwiczek" opuszczają areszt
WARSZAWA
piersi operacja chirurg chirurgia shutterstock_1203031813
Rekonstrukcja po mastektomii to nie biust jak z Instagrama
Zdrowie
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby (zdj. ilustracyjne)
Wódka, modelki i kokaina w tajnych lokalach. Zarzuty dla dyrektora z CBA
Polska
Robbie Williams
Robbie WIlliams wini leki na otyłość za problemy ze wzrokiem. Czy słusznie?
Zuzanna Kuffel
Zaśnieżone drogi w Kraju Basków
Biało od Hiszpanii po Szwecję. Atak zimy w Europie
METEO
Ostatni skok Kamila Stocha w Letnim Grand Prix
Udany skok Stocha na początek sezonu. Polacy w finale
RELACJA
21-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa
Zarzut po ataku nożem na 14-latka
Kujawsko-Pomorskie
Ogromny stelaż na reklamę
Miasto wypowiedziało umowę dzierżawy działki. Stała tam monstrualna reklama
WARSZAWA
Autobus miejski w nocy
Boso, bez spodni wbiegł w nocy do autobusu z niemowlęciem na rękach
Kujawsko-Pomorskie
Opady śniegu w Małopolsce
Ponad 50 interwencji i wciąż pada. Śnieżyce w Polsce
METEO
Prezes NRL Łukasz Jankowski i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda
"Skok na kasę NFZ" do odwrócenia? Minister zdrowia i NRL chcą wspólnie naprawiać system
Piotr Wójcik
Sławomir Mentzen
Ugrupowanie Sławomira Mentzena wykreślone z ewidencji partii politycznych
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski
"Jeden z najtrudniejszych momentów w historii". Oświadczenie Zełenskiego
Świat
choroba chora kobieta katar przeziebienie shutterstock_2387459481
Praca na L4, kontrole i utrata zasiłku. Jest decyzja Sejmu
BIZNES
Żoliborz szuka papugi
"Pomóżmy wrócić do domu Piotrkowi". Żoliborz szuka papugi
WARSZAWA
35 min
Leonardo DiCaprio
Masz więcej niż 25 lat? Mózg ukształtowany, ale DiCaprio się już tobą nie zainteresuje
I co teraz?
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim podjął decyzję o aresztowaniu 22-latka
Bił pięściami po głowie młodszego o kilka lat chłopca. Jest akt oskarżenia
WARSZAWA
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Dhace
"Budynki trzęsły się jak drzewa". Pięć osób nie żyje
METEO
Giełda w Nowym Jorku
Fala zadłużania. Niepokój na Wall Street
BIZNES
21 1430 krynia 100-0031
Nagroda dla TVN24+. "Inicjuje ważne dyskusje publiczne"
Polska
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Trzy dni po wyjściu z więzienia zabił partnerkę
Olsztyn
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz zdecydowała. Jest oświadczenie
Polska
Rzucił się na policjantów z maczetą. Został zastrzelony
Dwa śledztwa po tragicznych wydarzeniach w Sanoku
Rzeszów
shutterstock_2590924453
Co z cenami mieszkań? Ekonomiści o "potencjale" na rynku
BIZNES
Nad lotniskiem w Tromso w Norwegii w piątek pojawiły się drony, zakłócając ruch lotniczy
Drony sparaliżowały lotnisko. Miały być wysłane z łodzi
Świat
Strażnicy miejscy udzielili pomocy poszkodowanej
Z dużą siłą uderzyła głową w pień drzewa
WARSZAWA
Niemieckie wojsko
Lider lewicy radzi młodym mężczyznom, jak uniknąć poboru do wojska
Świat
Wiatraki OZE
Brak postępów. Bruksela ostrzega Polskę
BIZNES
52-latek został zatrzymany
Księgowy z teatru przywłaszczył 268 tysięcy złotych
WARSZAWA
Matematyka, lekcja, szkoła
Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli. Jest decyzja Sejmu
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica