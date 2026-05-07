Olsztyn Uderzył w drzewo, zginął na miejscu Oprac. Michał Malinowski |

W wypadku zginął 27-letni kierowca Źródło: KPP w Gołdapi

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek rano do policjantów z Gołdapi wpłynęło zgłoszenie o wypadku na drodze powiatowej w miejscowości Skocze.

"27-letni kierujący pojazdem marki Hyundai, jadąc w kierunku Gołdapi, z jak dotąd nieznanych przyczyn, zjechał z drogi i uderzył w drzewo" - podała Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi.

W wypadku zginął 27-letni kierowca Źródło: KPP w Gołdapi

Mimo reanimacji życia kierowcy nie udało się uratować.

W wypadku zginął 27-letni kierowca Źródło: KPP w Gołdapi

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

OGLĄDAJ: TVN24