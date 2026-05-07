Uderzył w drzewo, zginął na miejscu
W czwartek rano do policjantów z Gołdapi wpłynęło zgłoszenie o wypadku na drodze powiatowej w miejscowości Skocze.
"27-letni kierujący pojazdem marki Hyundai, jadąc w kierunku Gołdapi, z jak dotąd nieznanych przyczyn, zjechał z drogi i uderzył w drzewo" - podała Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi.
Mimo reanimacji życia kierowcy nie udało się uratować.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
OGLĄDAJ: TVN24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Gołdapi