Zaczęło się od tego, że 42-latek siedział ze szwagrem na ławce i pił piwo. W pewnym momencie podszedł do nich nieznajomy mężczyzna. Chciał się przywitać, podając rękę.

Siedzący na ławce nie zareagowali, więc ten odszedł. Po chwili wrócił z kolegami.

Przewrócili go, zaczęli kopać po całym ciele

"Jeden z nich uderzył pokrzywdzonego pięścią w twarz, a potem w przedramiona. 42-latek próbował się bronić, ale kiedy zbliżyli się do niego pozostali, zaczął uciekać. Dogonili go i przewrócili na ziemię, po czym zaczęli go kopać po całym ciele" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

42-latkowi udało się uciec i schować w pobliskiej klatce schodowej. Krzyki usłyszała jego żona i wezwała policję.

Zarzuty wobec trzech osób

"Pobity mężczyzna doznał ogólnych zadrapań i potłuczeń naruszających czynności narządu ciała powyżej siedmiu dni" – informuje policja.

Do zdarzenia doszło w czerwcu w jednej z miejscowości na terenie gminy Biała Piska. Zarzut w tej sprawie usłyszało trzech mieszkańców gminy Biała Piska w wieku od 20 do 30 lat.

Od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia

"Zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu dokonali pobicia 42-letniego mężczyzny. Swoim działaniem narazili pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia" - głosi policyjny komunikat.

Przeciw podejrzanym sporządzony został akt oskarżenia. Grozi im od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.