Bus wjechał w lawetę, nie żyje mężczyzna

Do wypadku doszło w niedzielę na S61 w okolicach miejscowości Ciernie i Dybowo, na drodze w kierunku Ełku. Jak przekazał mł. kpt. Hubert Zawistowski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Ełku, według wstępnych ustaleń bus najechał na tył lawety.

- Praca straży pożarnej polegała na zabezpieczeniu miejsca oraz udzielenia pomocy osobom poszkodowanym - poinformował strażak.

Jedna ofiara śmiertelna

Kom. Kinga Kalinowska z Komendy Powiatowej Policji w Ełku wyjaśniła, że w chwili zdarzenia laweta stała na pasie awaryjnym. Busem, który w nią uderzył, podróżowało siedem osób. Zginął 48-latek, pięć innych osób trafiło do szpitala z obrażeniami.

Policjantka dodała, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Zarówno busem, jak i lawetą, podróżowali Litwini.

