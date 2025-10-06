Ścigany żołnierz próbował potrącić żandarma. Padły strzały

Elbląg Źródło: Google Earth

Do próby zatrzymania doszło w poniedziałek, 6 października około godziny 16. - Funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, realizując postanowienie prokuratury, przystąpili do zatrzymania na ternie Elbląga jednego z żołnierzy - relacjonuje w rozmowie z tvn24.pl ppłk Durka. Dodał, że żołnierz zignorował polecenia żandarmów do zatrzymania się i rozpoczął ucieczkę prywatnym autem.

- W czasie działań funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej użyli broni i oddali strzały ostrzegawcze. Na ulicy Obrońców Pokoju żołnierz usiłował potrącić jednego z żandarmów. W obliczu realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa swojego oraz osób znajdujących się w pobliżu żołnierze przestrzelili opony w aucie uciekającego - dodaje rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

Zaznaczył, że w czasie zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Do dyspozycji prokuratury

Zatrzymany żołnierz - jak przekazuje ppłk Durka - jest podejrzewany o kradzież mienia z terenu jednostki wojskowej. Z ustaleń dziennikarza RMF FM, który jako pierwszy poinformował o sprawie, wynika, że miało chodzić o kradzież paliwa.

- O dalszych losach wobec zatrzymanego zadecydują prokuratorzy z 8. Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie - dodał ppłk Paweł Durka.

