Olsztyn

Chciał pozbierać kamienie, okazało się, że to cenne monety

Na polu w Bukowcu Wielkim odkryto skarb srebrnych monet z XVII wieku
Na polu w Bukowcu Wielkim odkryto skarb srebrnych monet z XVII wieku
Źródło: Gmina Janowiec Kościelny
Rolnicy z Bukowca Wielkiego (Warmińsko-Mazurskie) znaleźli na swoim polu niezwykle cenne znalezisko. To srebrne monety z XVII wieku. Trafiły do Muzeum Pogranicza w Działdowie.

Monety znaleźli rolnicy z Bukowca Wielkiego w powiecie nidzickim. Znajdowały się na polu Beaty i Romualda Jóźwiaków. Za pośrednictwem wójta gminy Janowiec Kościelny przekazali go warmińsko-mazurskiemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

- Mąż odnawiał łąkę. Chciał pozbierać wyorane kamienie. Okazało się, że są to monety – powiedziała pani Beata.

Skarby z XVII wieku

O cennym odkryciu poinformował archeolog Damian Swat z firmy Archeoskop, pod którego kierownictwem w miejscu znalezienia skarbu zostały przeprowadzone ratownicze badania wykopaliskowe. Podczas tych badań odkryto kolejne monety i fragmenty naczynia, w którym skarb został pierwotnie zdeponowany.

W sumie to 162 srebrne monety datowane na lata 1660-1679. Są wśród nich dwie sztuki monet o nominale 2/3 talara, 20 tymfów, 27 ortów i 113 szóstaków.

Archeolog przekazał, że za pomocą wykrywaczy metali przeszukano również duży obszar pola wokół miejsca odkrycia znaleziska. Jak zaznaczył, było to możliwe dzięki członkom Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjne Nibork, którzy pomogli też w identyfikacji monet. W badaniach brali udział również członkowie Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Allenstein".

Na polu w Bukowcu Wielkim odkryto skarb srebrnych monet z XVII wieku
Na polu w Bukowcu Wielkim odkryto skarb srebrnych monet z XVII wieku
Źródło: Gmina Janowiec Kościelny

W trakcie badań archeologicznych natrafiono też na pozostałości konstrukcji kamiennych po dawnym folwarku, z połowy XVII w. Znaleziono fragmenty naczyń ceramicznych, pierścionki wykonane ze stopu miedzi, medalik z Matką Bożą Częstochowską i Aniołem Stróżem, kule ołowiane do broni czarnoprochowej, guziki i inne przedmioty codziennego użytku.

W ocenie Damiana Swata, jednym z ciekawszych znalezisk jest fragment kobiecej klamry do pasa; podobne klamry znajdują się m.in. w Perlebergu w Brandenburgii i na zamku na Hradczanach w Pradze.

Na polu w Bukowcu Wielkim odkryto skarb srebrnych monet z XVII wieku
Na polu w Bukowcu Wielkim odkryto skarb srebrnych monet z XVII wieku
Źródło: Gmina Janowiec Kościelny

Trafiły do muzeum

Znalezione w Bukowcu Wielkim zabytki trafiły do Muzeum Pogranicza w Działdowie. Dyrektor muzeum Patryk Kozłowski powiedział, że trwa jeszcze konserwacja monet i zwiedzający będą je mogli oglądać na wystawie stałej na początku przyszłego roku.

- Dla naszego muzeum jest to bardzo cenne znalezisko. Cieszymy się, że trafiło do nas, bo jesteśmy młodym muzeum i nasze kolekcje nie są rozbudowane – wyjaśnił.

Okolica, w której odkryto skarb, leżała kiedyś na pograniczu mazowiecko-pruskim. Była zaludniona w znacznym stopniu przez drobną szlachtę. Wieś Bukowiec została założona w XIII lub XIV w., należała do parafii Janowiec Kościelny. Prawdopodobnie w XVI w. została podzielona na Bukowiec Wielki i Mały, a folwarki o takich nazwach funkcjonowały jeszcze w XIX w

Autorka/Autor: mm/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Gmina Janowiec Kościelny

Warmińsko-MazurskieArcheologia
