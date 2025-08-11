Serwal Sasza wrócił do domu. Szukali go dwa tygodnie

Bartąg. Trwają poszukiwania serwala Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przypomnijmy, że serwal uciekł z woliery w okolicach miejscowości Bartąg niedaleko Olsztyna w środę 30 lipca. Jego opiekunka o sprawie poinformowała straż miejską. Post o zaginięciu udostępniła też w mediach społecznościowych.

Drapieżnik był widywany w Bartągu, gdzie upolował kaczkę, oraz sąsiednich miejscowościach, między innymi w okolicach Muchorowa i leśniczówki w Nowych Ramukach. Chociaż właściciele zastawili na niego kilka żywołapek, przez cały ten czas zwierzę pozostawało jednak nieuchwytne.

W poniedziałek, po niemal dwóch tygodniach poszukiwań, sam wrócił do domu. Informację o jego odnalezieniu potwierdziła właścicielka serwala, pani Michalina.

Serwale należy rejestrować

Serwal to dziki kot afrykański słynący z tego, że polując potrafi skoczyć nawet na trzy metry w górę. Serwal Sasza waży około 25 kilogramów i ma 65 centymetrów w kłębie.

Na trzymanie serwali w domu nie potrzeba zezwoleń, ale zwierzę trzeba zarejestrować w samorządowej bazie.

Serwal Sasza Źródło: Michalina Przeciszewska

Serwal Sasza Źródło: Michalina Przeciszewska