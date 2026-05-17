Olsztyn Awantura nad jeziorem. Nie żyje 13-latek

13-letni chłopiec nie żyje po awanturze, do jakiej doszło w gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim

W sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim miało dojść do awantury między grupą mężczyzn - przekazała TVN24 starsza aspirant Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie. W jej wyniku śmierć poniósł 13-letni chłopiec.

Zatrzymano w tej sprawie czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Jak mówiła Piaścik, trzech z nich było trzeźwych, natomiast u 30-latka wykryto 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

Grupa dochodzeniowo-śledcza prowadziła oględziny do późnych godzin nocnych Źródło zdjęcia: KWP OLSZTYN

Na miejscu trwa ustalanie okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratury rejonowej w Kętrzynie. - Do późnych godzin nocnych grupa dochodzeniowo-śledcza prowadziła oględziny, zabezpieczono ślady, przesłuchano pierwszych świadków. Ciało nastolatka zostanie poddane sekcji zwłok - przekazała komenda wojewódzka policji w Olsztynie.

Do zdarzenia doszło nad jeziorem w miejscowości Arklity w województwie warmińsko-mazurskim Źródło zdjęcia: Mapy Google