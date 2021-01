"Nuklearna futbolówka" w rękach Bidena. W tym roku były potrzebne dwie

Dwie "nuklearne futbolówki"

Prawdopodobnie najważniejsza walizka na świecie jest zawsze przy amerykańskim prezydencie. Noszona przez żołnierzy, nazywana jest w Stanach Zjednoczonych "nuklearną futbolówka". W walizce tej przechowywane są urządzenia, które po wpisaniu kodu przez prezydenta, umożliwiają mu wydanie rozkazu do ataku nuklearnego.

Zwykle walizkę przekazuje się w momencie zaprzysiężenia nowego prezydenta z rąk jednego, w ręce drugiego wojskowego towarzyszącego głowie państwa. Ze względu na nieobecność Donalda Trumpa, który w dniu inauguracji opuścił Waszyngton i udał się do swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, konieczne było przygotowanie dwóch atomowych walizek. Wszystko po to, by przekazanie także tej nuklearnej władzy nastąpiło płynnie.