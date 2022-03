(Nie)zwykli

24 lutego dla Ukrainek i Ukraińców zmienił się świat. Po latach ponownie zaatakowani przez Rosję, z dnia na dzień musieli zdecydować, co robić. Miliony szukają schronienia zagranicą, większość z nich w Polsce, ale miliony zostały. Walczą na miejscu, pomagają w obronie, dbają o żołnierzy i ochotników, organizują pomoc. Na wiele sposób, często zachowując poczucie humoru, tłumaczą, co sprawiło, że podjęli decyzje, by zostać.

"Jeżeli możemy zrobić cokolwiek, to nasz obowiązek"

Wielu Ukraińców zostało pozbawionych pracy, mimo to nie poddali się, robią co mogą, żeby pomagać armii, która codziennie staje w obronie ich rodzin i domów. - Zaczęła się wojna i spokojne życie odeszło. Prawie wszystko jest zamknięte, nie ma pracy. Dlatego jestem tutaj. Żeby zrobić co w mojej mocy, żeby pomóc ukraińskiej armii - mówi Aljona, trenerka fitness, która postanowiła pomóc, robiąc siatki maskujące. W ten sam sposób pomagają Lidia i Dzwenisława, mieszkanki Lwowa, które razem z wieloma innymi kobietami zbierają się w piwnicy, żeby wspólnie wesprzeć ich "obrońców w ogniskach walki". Jak same przyznają, niesienie pomocy żołnierzom to coś, co muszą zrobić. - (Żołnierze - red.) ryzykują życiem, umierają za nas. Jeżeli możemy zrobić cokolwiek, mieć mały wkład i im pomóc, to nasz obowiązek - przyznaje Lidia.