Zaskakujące informacje o Rosjanach na Białorusi. Kijów: sytuacja pod kontrolą

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w piątek z mieszkańcami Sianowa (Zachodniopomorskie). - To, co zrobiliśmy przez osiem lat, można zniszczyć w osiem miesięcy. O, tam są tacy specjaliści, że w osiem tygodni by to zniszczyli - mówił szef polskiego rządu, nawiązując do opozycji.