Syn posła klubu PiS we władzach publicznej spółki. "Nie pracuje w instytucji, tylko jest w radzie nadzorczej, to nie jest praca"

Prezes Jarosław Kaczyński mówił o tym, że program Mieszkanie plus nie wyszedł w takim kształcie, w jakim miał wyjść, ale mamy inne programy - zapewniał w programie "Kampania #BezKitu" Arkadiusz Urban z Partii Republikańskiej, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości. Wspomniał o Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych, których jest teraz 30. - 30 inicjatyw to 30 spółek. W tych spółkach są zarządy, są rady nadzorcze. Między innymi syn pana posła Mieczysława Baszko z Partii Republikańskiej - skomentował poseł Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej.

- Prezes Jarosław Kaczyński mówił o tym, że program Mieszkanie plus nie wyszedł w takim kształcie, w jakim miał wyjść, ale mamy inne programy - powiedział Arkadiusz Urban. Przekazał, że sam zajmuje się Społecznymi Inicjatywami Mieszkaniowymi, które polegają na współpracy rządu z samorządami w dziedzinie budowy mieszkań. - To nie są żadni pisowscy samorządowcy, tylko wszyscy, i z Platformy Obywatelskiej, i z PSL-u , i samorządowcy niezależni. Dzisiaj jest 30 społecznych inicjatyw zrzeszających 340 gmin - zapewnił.

Pytania o syna posła. "Za tysiąc złotych to nie jest praca"

Zapytany, czy to prawda, Arkadiusz Urban potwierdził. - Oczywiście, że prawda - odpowiedział. - A jaki jest tu problem? - pytał. - Nie pracuje w instytucji, tylko jest w radzie nadzorczej, to nie jest praca - ocenił. Na pytanie o zarobki, odparł: - Tysiąc złotych. To jest praca? Za tysiąc złotych? To nie jest praca. On ma inną pracę.