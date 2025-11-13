Rosyjski myśliwiec rozbił się w Karelii

Władimir Putin obserwuje ćwiczenia wojskowe Zapad 2025 Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rosyjski myśliwiec Su-30 rozbił się w w czwartek w Karelii na północnym zachodzie Rosji. Zginęło dwóch członków załogi - poinformowały w czwartek agencje prasowe, powołując się na Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.

Gubernator Karelii Artur Parfienczikow oznajmił na Telegramie, że do katastrofy doszło w zalesionym terenie i nikt nie został poszkodowany na ziemi. Poinformował, że trwa śledztwo mające wyjaśnić przyczyny katastrofy. Resort obrony dodał, że samolot wykonywał lot szkoleniowy bez wyposażenia bojowego.

Su-30. Rosyjski myśliwiec Źródło: SERGEI ILNITSKY/EPA/PAP

Według kanału Shot na Telegramie myśliwiec rozbił się w lesie pod Pietrozawodskiem w pobliżu miejscowego lotniska.

OGLĄDAJ: "To mistrzowie dezinformacji i decepcji". Jak naprawdę wyglądały manewry Zapad? Zobacz cały materiał