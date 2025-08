Kapelan Nawrockiego, reakcje po zatrzymaniu policjantów, dramat dzieci w Strefie Gazy

Saieh: osoby w klinikach są zbyt słabe, żeby płakać Źródło: TVN24

Zatrzymanie czterech policjantów. Reakcja MSWiA

Biuro Spraw Wewnętrznych KGP na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymało czterech mężczyzn, trzech czynnych policjantów i jednego byłego funkcjonariusza - poinformował Onet. Zatrzymanie miało mieć miejsce 16 lipca. Prokuratura twierdzi, że funkcjonariusze mieli zastosować "niedopuszczalną technikę" podczas ujęcia sprawcy głośnego zabójstwa na plebanii sprzed sześciu lat.

Decyzja prokuratury wywołała falę komentarzy. Do sprawy odniósł się m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Rząd przywiązuje wielką wagę do niezależności prokuratury, jednak nie mogę zrozumieć decyzji jednego z prokuratorów o zatrzymaniu policjantów, którzy ujęli sprawcę przestępstwa" - przekazał i zapowiedział, że sprawa zostanie wyjaśniona. W sprawie jest też oświadczenie Komendy Głównej Policji.

Polska awansowała do finału Ligi Narodów siatkarzy

Polscy siatkarze w sobotę wywalczyli awans do finału Ligi Narodów, pokonując w chińskim Ningbo Brazylię 3:0. Reprezentacja prowadzona przez trenera Nikolę Grbicia tym samym zapewniła sobie już o szósty medal z rzędu w historii tej imprezy. W niedzielnym meczu o tytuł zmierzy się z Włochami, którzy w półfinale pokonali Słowenię 3:1.

Dramat w klinice w Strefie Gazy. "Za słabi by płakać"

Katastrofa humanitarna w Strefie Gazy trwa. Od wielu miesięcy ludzie w większości nie mają tam dostępu do żywności i podstawowych środków do codziennego funkcjonowania. O tragedii, która się tam rozgrywa każdego dnia, mówiła w "Faktach o świecie" Alexandra Saieh z działającej na miejscu organizacji Save the Children".

Podkreśliła, że "sytuacja dzieci pogarsza się". - Koleżanka mówiła mi parę dni temu, że prowadzili klinikę, gdzie matki oraz dzieci uzyskują wsparcie. Cała ta klinika była ostatnio absolutnie cicha. Dlaczego? Dlatego, że każda osoba w tej klinice była zbyt chora, zbyt słaba, żeby wydawać jakikolwiek dźwięk, żeby płakać - relacjonowała.

Karol Nawrocki wskazał prezydenckiego kapelana

Prezydent elekt Karol Nawrocki poinformował, że funkcję prezydenckiego kapelana obejmie ksiądz doktor habilitowany Jarosław Wąsowicz. "Człowiek odważny, oddany panu Bogu patriota, antykomunista" - napisał o nim Nawrocki.

Jarosław Wąsowicz Źródło: Waldemar Deska/PAP

Termin posiedzenia Trybunału Stanu w sprawie Manowskiej

Posiedzenie Trybunału Stanu w sprawie immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej odbędzie się 3 września tego roku o godzinie 12 - przekazał Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Sędzia przypomniał, że "do podjęcia uchwały o uchyleniu immunitetu wymagana jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Trybunału Stanu".

