Z nożem w ręku miał grozić burmistrzowi Łeby. 40-latek z zarzutem

40-letni Rafał K. usłyszał zarzut kierowania gróźb pozbawienia życia wobec burmistrza Łeby. Mężczyzna miał podejść w sklepie do samorządowca z nożem w ręku i dotknąć nim ramienia pokrzywdzonego. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył na policji w Lęborku w poniedziałek rano burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński. Do gróźb z użyciem noża miało dojść w piątek około godziny 19 w sklepie.

We wtorek został on doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Lęborku, gdzie postawiono mu zarzut kierowania gróźb pozbawienia życia wobec pokrzywdzonego burmistrza Łeby.