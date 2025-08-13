KPO, Tusk i hiszpańska posiadłość. "Przekaz spełnia wszelkie kryteria"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Opublikowana na rządowej stronie mapa z zaakceptowanymi dotacjami z KPO dla firm z branży HoReCa uruchomiła lawinę zarzutów o nieprawidłowe wydawanie środków publicznych.

Wśród fake newsów, które się pojawiają, jest przekaz podobny do tych, jakie produkują kremlowskie ośrodki propagandy.

Schemat tworzenia takich narracji jest znany i warto być tego świadomym.

Zastosowane tu efekty potwierdzenia i iluzji prawdy dowodzą, że chodzi o bardzo konkretne audytorium, a banalność przekazu jest zamierzona.

Podczas gdy opozycja burzę wokół dotacji z Krajowego Planu Odbudowy wykorzystuje do ataku na rząd, gdy branża HoReCa czuje się kozłem ofiarnym publicznej nagonki - do gry weszła grupa chcąca coś ugrać na powstałym zamieszaniu. To autorzy fake newsów informujący o rzekomych projektach, na które miały iść unijne pieniądze - na przykład na kryptowaluty czy chwilówki. Wśród tych przekazów jest taki, w którym połączono temat KPO bezpośrednio z Donaldem Tuskiem. I choć na pierwszy rzut oka może się to wydawać żartobliwą odsłoną manipulacji na temat unijnych dotacji, ekspertom nie wygląda to na niewinny żart. Bo treść i schemat przypominają te, które weryfikowaliśmy w Konkret24 już wcześniej, gdy bohaterem był Wołodymyr Zełenski i jego rodzina.