"O godzinie 21 wszyscy powinni być w domu"

Stan zagrożenia epidemicznego zostanie wprowadzony we Francji o północy z piątku na sobotę - poinformował premier Jean Castex na konferencji prasowej, przedstawiając szczegóły związanych z tym nowych obostrzeń.

Sale imprezowe zamknięte zostaną na terenie całego kraju. Rząd dopuszcza zgromadzenia do sześciu osób zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w domach. Restauracje pozostaną otwarte, ale będą musiały stosować zasadę maksymalnie sześciu gości na jeden stolik i prowadzić rejestr klientów.

W przypadku nieprzestrzegania nakazu zostanie nałożona kara w wysokości 135 euro. Po trzykrotnym przyłapaniu na niestosowaniu się do nowych zasad grozić będzie kara 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 3750 euro.

Ratunek dla gospodarki

Minister finansów i gospodarki Bruno Le Maire zapowiedział podczas konferencji narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców. - Wzmocnimy, uprościmy i rozszerzymy Fundusz Solidarności - podkreślił. Wszystkie firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników, które pracują w strefach godziny policyjnej i odnotowały spadek dochodów o 50 proc. w porównaniu do 2019 r., będą mogły skorzystać z dodatkowej pomocy przez cały czas obowiązywania godziny policyjnej - zapowiedział Le Maire.

Dla branży hotelarskiej, gastronomii, instytucji kultury, organizatorów imprez i sektora sportu przewidziano pomoc w wysokości 10 tysięcy euro miesięcznie. Drugi element wsparcia to zwolnienia z podatków i innych opłat - poinformował minister.

Pożyczki gwarantowane przez państwo, według dotychczasowych ustaleń dostępne do 31 grudnia, będą dostępne do 30 czerwca 2021 roku - zapowiedział Le Maire. - Zapraszamy firmy do rozwijania i korzystania z pracy zdalnej – podkreślił z kolei premier Castex.