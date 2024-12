Szefowie wywiadu w rękach policji. Kolejne aresztowania po wprowadzeniu stanu wojennego

Policja aresztowała w niedzielę obecnego i byłego szefa wywiadu wojskowego - podała południowokoreańska agencja Yonhap. Ma to związek z trwającym dochodzeniem dotyczącym wprowadzenia przez prezydenta Juna Suka Jeola stanu wojennego.

Obecny szef wywiadu wojskowego jest podejrzany o wysłanie 3 grudnia żołnierzy do budynku Państwowej komisji wyborczej. Policja uważa, że Moon Sang-ho ​​mógł wiedzieć o planach prezydenta wprowadzenia stanu wojennego w Korei Południowej. Zaledwie dwie minuty po wprowadzeniu stanu wojennego generał wydał rozkaz wysłania wojska do gmachu komisji - podała Yonhap.

Policja ma 48 godzin

Zgodnie z przepisami o aresztowaniu w trybie pilnym policja ma 48 godzin na zatrzymanie obydwu mężczyzn w celu ich przesłuchania. Jeśli policja nie złoży wniosku o formalne nakazy aresztowania do sądu lub sąd odmówi ich wydania w tym czasie, policja musi zwolnić Moona i Noha - poinformowała południowokoreańska agencja.

W związku z prowadzonym śledztwem prokuratorzy wystąpili w niedzielę o nakaz aresztowania wyższych rangą dowódców wojskowych, w tym szefa Dowództwa Wojsk Specjalnych. Śledczy dodali, że do tej pory przesłuchali 43 żołnierzy pozostających w czynnej służbie wojskowej, w tym generała Park An Su, szefa sztabu armii, który pełnił funkcję głównego dowódcy stanu wojennego.

Prezydent Korei Południowej ogłosił stan wojenny, kilka godzin później go zniósł. Protesty w Seulu nie ustają

Decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego

W sobotę (12 lutego) Zgromadzenie Narodowe poparło wniosek o impeachment prezydenta Juna. W następstwie decyzji parlamentu szef państwa został zawieszony w pełnieniu obowiązków do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny, który ma na to 180 dni. Do tego czasu obowiązki prezydenta przejął, w trybie natychmiastowym, premier Han Duk Su.