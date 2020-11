Wiceminister od respiratorów ma nową pracę

Ciągną się za nim wątpliwe zakupy

To Cieszyński był odpowiedzialny za wszystkie zakupy, których ministerstwo dokonywało wraz z nadejściem pandemii. Osobiście akceptował wszystkie decyzje, żeby zdjąć ewentualną odpowiedzialność z urzędników MZ. Wkrótce okazało się, że to on podpisał umowy ze spółkami powiązanymi z instruktorem narciarstwa Łukasza Szumowskiego. Kupione w ten sposób maseczki nie spełniały żadnych norm, ministerstwo do dziś nie odzyskało ponad 5 mln złotych za wadliwy sprzęt.