"Gdyby pani Lichocka była przyzwoitą osobą, sama złożyłaby mandat"

"Z całą pewnością będę popierał Władysława Kosiniaka-Kamysza"

Gość "Kropki nad i" odniósł się także do kampanii przed wyborami prezydenckimi. Jak mówił, popiera prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Z całą pewnością będę popierał Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo nie widzę u absolutnie żadnego innego kandydata lekarstwa na ten fatalny stan ustrojowy Polski - mówił. - Kosiniak-Kamysz mówi bardzo wyraźnie, bardzo głośno te same postulaty, o których ja mówiłem w 2015 roku - dodał. Wymienił tu między innymi zmianę ordynacji wyborczej i "konieczność wprowadzenia obywatelskiej kontroli nad władzą".

Kukiz na uwagę prowadzącej, że w przeszłości "był moment, kiedy uwierzył Jarosławowi Kaczyńskiemu w to, co robi", odparł: - Każdego człowieka na początku traktuję jako istotę dobrą, jako taką, dzięki której możemy to dobro pomnażać. Z kolei na pytanie, czy zawiódł się na Jarosławie Kaczyńskim, Kukiz odpowiedział: - Gdybym się nie zawiódł, to startowałbym z list Zjednoczonej Prawicy, a nie z list Polskiego Stronnictwa Ludowego.