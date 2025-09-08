Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze

Otruła teściów i ciotkę męża, została skazana na dożywocie

Erin Patterson
Proces Erin Patterson trwał 10 tygodni
Źródło: Reuters
Sąd w Australii skazał w poniedziałek 50-letnią Erin Patterson na dożywocie za otrucie grzybami trzech osób i usiłowanie zabójstwa czwartej. Kobieta spędzi w więzieniu co najmniej 33 lata, zanim będzie mogła ubiegać się o warunkowe zwolnienie.

Erin Patterson została w lipcu uznana winną zamordowania trzech osób: rodziców męża i jego ciotki oraz usiłowania zabójstwa czwartej - męża ciotki. Użyła do tego muchomorów sromotnikowych zebranych w pobliżu jej wiejskiego domu w australijskim stanie Wiktoria. W poniedziałek sąd w Australii skazał 50-latkę na dożywocie. Kobieta spędzi w więzieniu co najmniej 33 lata, zanim będzie mogła ubiegać się o warunkowe zwolnienie.

Obiad z muchomorami sromotnikowymi

W lipcu 2023 r. Patterson, która w mediach zyskała przydomek "grzybowa morderczyni", zaprosiła na obiad swoich teściów oraz ciotkę i jej męża. Jako pretekst podała nieprawdziwy fakt, jakoby wykryto u niej nowotwór i chce w związku z tym omówić sytuację z rodziną. Wśród zaproszonych byli 70-letni Don i Gail Patterson, a także 66-letnia Heather Wilkinson. Oprócz nich na obiedzie zjawił się 68-letni mąż Heather, Ian Wilkinson. Zaproszony był też mąż Erin - Simon Patterson, z którym była w separacji, ale nie przyszedł i jak się okazało w trakcie rozprawy, bardzo odradzał to innym.

Patterson podała gościom polędwicę z dodatkiem grzybów zapieczoną w cieście. Trzy osoby, które zjadły posiłek, trafiły do szpitala i wkrótce zmarły. Jedyną osobą, która przeżyła obiad, był Ian Wilkinson. Jego leczenie w szpitalu trwało siedem tygodni, w tym trzy tygodnie przebywał na oddziale intensywnej terapii.

Mąż "grzybowej morderczyni" opowiedział swoją historię. "Te rzeczy ciągle mu się przydarzały"
Dowiedz się więcej:

Mąż "grzybowej morderczyni" opowiedział swoją historię. "Te rzeczy ciągle mu się przydarzały"

Świat

Uzasadnienie wyroku

W uzasadnieniu wyroku sędzia Christopher Beale z Sądu Najwyższego stanu Wiktoria podkreślił, że "Patterson okrutnie skróciła trzy życia i spowodowała trwały uszczerbek na zdrowiu Iana Wilkinsona, doprowadzając do zniszczenia rodzin Pattersonów i Wilkinsonów". Dodał również, że "spowodowała niewypowiedziane cierpienie własnych dzieci, które zostały pozbawione swoich ukochanych dziadków".

Ian Wilkinson przed sądem w Morwell. Jako jedyny z gości przeżył obiad
Ian Wilkinson przed sądem w Morwell. Jako jedyny z gości przeżył obiad
Źródło: PAP/EPA/JOEL CARRETT

Oskarżona nie przyznawała się do winy, twierdząc, że otrucie gości było nieszczęśliwym wypadkiem i że musiała niechcący pomieszać grzyby kupione z uzbieranymi własnoręcznie. Sąd ustalił, że kobieta podała zatrute porcje na szarych talerzach, a sama jadła z pomarańczowego, aby samej się nie otruć.

Prokuratura i obrona zgodziły się, że dożywocie jest odpowiednią karą, jednak obrona wnioskowała o możliwość zwolnienia warunkowego po 30 latach. Prokuratorzy argumentowali, że Patterson nie powinna być nigdy objęta możliwością wcześniejszego zwolnienia, ponieważ "nie zasługuje na łaskę sądu".

"Cieszyliśmy się, że zostaliśmy zaproszeni". Jako jedyny przeżył obiad
Dowiedz się więcej:

"Cieszyliśmy się, że zostaliśmy zaproszeni". Jako jedyny przeżył obiad

Świat

Sprawa wywołała ogromne poruszenie, zarówno w Australii, jak i na całym świecie. Z tego powodu po raz pierwszy w historii Sąd Najwyższy Wiktorii zezwolił na transmisję na żywo rozprawy, podczas której ogłoszono wyrok.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: az

Źródło: PAP, TVN24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JAMES ROSS

Udostępnij:
Czytaj także:
Greenpeace Polska
Aktywiście na dnie Bałtyku. Protest przy Nord Stream
Polska
imageTitle
15 dni przygotowań, aby ograć rywala. Tak Alcaraz wykiwał Sinnera
EUROSPORT
Żandarmeria Wojskowa prowadzi czynności przy ulicy Zawiszaków w Rembertowie
Ewakuacja po wybuchu na poligonie. Służby wciąż działają w Rembertowie
Polska
Władimir Putin
"Rosja to miejsce bezprawia". Jest podpis Putina
Świat
Jerozolima strzelanina
Strzały w Jerozolimie, kilka osób zabitych
Świat
Burza, piorun, błyskawica
Gdzie jest burza? Błyska się w części kraju
METEO
Zakład karny
Złamał sądowy zakaz, groził rodzicom podpaleniem. Odpowie też za atak na policjantów
Wrocław
f1a
"Kierowca widmo" w rękach policji
Świat
imageTitle
Raz już historię sportu napisała. Teraz chce dokonać rzeczy bezprecedensowej
EUROSPORT
Prezes NIK Marian Banaś w drodze na konferencję Najwyższej Izby Kontroli w siedzibie NIK w Warszawie
Tysiące poszkodowanych, utopione miliardy. "Dzisiaj takie zawiadomienie oficjalnie zgłosimy"
BIZNES
Akcja CBŚP w Warszawie
Sprzedawali nawet kilkaset działek dziennie. 14 zatrzymanych
WARSZAWA
17 kg narkotyków przejęte przez służby
Kokaina i marihuana warte miliony. Troje zatrzymanych
Wrocław
imageTitle
Pluta już myśli o Turcji: praca nie jest skończona
EUROSPORT
Byli na przejściu granicznych w Terespolu (zdjęcie ilustracyjne)
Odkrycie na Lubelszczyźnie. Prokuratura: to dron
Polska
imageTitle
"Przykra, ale do przewidzenia". Finowie bez złudzeń po porażce
EUROSPORT
Policja zatrzymała 40-letniego obywatela Białorusi
Jest podejrzany o handel bronią i narkotykami. Poszukiwany w Marsylii, zatrzymany w Warszawie
WARSZAWA
Karol Nawrocki na dożynkach w Częstochowie
"Element polityki" Nawrockiego. "Nie dziwi mnie to"
Polska
imageTitle
Zieliński ujawnił kulisy niecodziennej radości po golu
EUROSPORT
Tom Phillips i jego dzieci
Porwał swoje dzieci, od lat pozostawał nieuchwytny. Finał wstrząsającej historii
Świat
imageTitle
"Zszedłem wcześniej, niż było w planie". Lewandowski o zmianie z Finlandią
EUROSPORT
shutterstock_2564282247
Wysoka kara za zakupy na chińskiej platformie
BIZNES
imageTitle
Pogoda rozdawała karty. Zespół Kubicy rozczarowany w Austin
EUROSPORT
imageTitle
Prezydent w szatni piłkarzy. Uściski i gratulacje po zwycięstwie
EUROSPORT
Zaćmienie Księżyca, Lubraniec (Kujawsko-pomorskie)
Srebrny Glob? Nie, czerwony
METEO
Podczas demonstracji popierającej Palestine Action w Londynie policja aresztowała prawie 900 osób
Prawie 900 osób zatrzymanych w czasie protestu
Świat
Układanie nawierzchni na wiadukcie w Rembertowie
Wiadukt nabiera kształtów. Są pierwsze warstwy nawierzchni
WARSZAWA
Nawałnica, burze
Alarmy IMGW, miejscami nawet drugiego stopnia. Uważajmy
METEO
pap_20241215_0OT
"To chore". Co z ludźmi robi edukacja zdrowotna?
Justyna Suchecka
Emilewicz o Małym ZUS plus: przedsiębiorca wybiera - niższe składki czy wyższa emerytura
Olbrzymie straty gospodarki
BIZNES
Kłęby dymu nad Kijowem po zmasowanym rosyjskim ataku
"Kreml ponownie kpi z dyplomacji", "pogrąża się w logice wojny"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica