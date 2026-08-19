Lubuskie Potrąciła kobietę na pasach. O karze zdecyduje sąd Oprac. Svitlana Kucherenko |

Kobieta była już na pasach. Monitoring zarejestrował potrącenie Źródło wideo: Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

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Do potrącenia pieszej doszło we wtorek, 18 sierpnia przy ulicy Kupieckiej w Zielonej Górze.

"38-letnia kierująca Hyundaiem, dojeżdżając do przejścia dla pieszych nie zachowała należytej ostrożności i nie ustąpiła pierwszeństwa kobiecie, która znajdowała się już na pasach, w wyniku czego doszło do potrącenia" - informuje Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze.

38-latka potrąciła pieszą na pasach Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Monitoring zarejestrował potrącenie

Choć zdarzenie wyglądało bardzo groźnie, piesza nie odniosła poważniejszych obrażeń. Na miejscu pracowali policjanci ruchu drogowego, którzy sprawdzili okoliczności zdarzenia oraz przeanalizowali nagranie z kamer miejskiego monitoringu.

Piesza na przejściu została potrącona przez samochód Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Policjanci zatrzymali 38-latce prawo jazdy i skierowali wobec niej wniosek o ukaranie do sądu.