Potrąciła kobietę na pasach. O karze zdecyduje sąd
Do potrącenia pieszej doszło we wtorek, 18 sierpnia przy ulicy Kupieckiej w Zielonej Górze.
"38-letnia kierująca Hyundaiem, dojeżdżając do przejścia dla pieszych nie zachowała należytej ostrożności i nie ustąpiła pierwszeństwa kobiecie, która znajdowała się już na pasach, w wyniku czego doszło do potrącenia" - informuje Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze.
Monitoring zarejestrował potrącenie
Choć zdarzenie wyglądało bardzo groźnie, piesza nie odniosła poważniejszych obrażeń. Na miejscu pracowali policjanci ruchu drogowego, którzy sprawdzili okoliczności zdarzenia oraz przeanalizowali nagranie z kamer miejskiego monitoringu.
Policjanci zatrzymali 38-latce prawo jazdy i skierowali wobec niej wniosek o ukaranie do sądu.
Źródło: tvn24.pl