Opole W jego mieszkaniu znaleźli 9,5 kilograma narkotyków Oprac. Svitlana Kucherenko |

Zlikwidowano laboratorium narkotyków Źródło wideo: Centralne Biuro Śledcze Policji Źródło zdj. gł.: KMP w Opolu

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Policjanci z komendy miejskiej w Opolu oraz funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali dwoje mieszkańców Opola podejrzanych o przestępstwa narkotykowe - 28-letniego mężczyznę oraz 23-letnią kobietę.

W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny znaleźli narkotyki oraz e-papierosy bez polskich znaków akcyzy. Było tam ponad 7,5 kilograma marihuany, a także produkty zawierające THC, w tym żelki, żywica konopi i 107 waporyzatorów. Znaleźli również ponad kilogram substancji 3-CMC oraz ponad 40 gramów kokainy. Łączna waga narkotyków to ponad 9,5 kilograma.

Zabezpieczyli także 41 tysięcy 950 złotych w gotówce.

Ponad 9,5 kilograma narkotyków w mieszkaniu Źródło zdjęcia: KMP w Opolu

Trafił do aresztu

"28-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut dotyczący posiadania znacznych ilości środków odurzających. Mężczyzna odpowie w warunkach recydywy, za przestępstwo narkotykowe grozi mu do 15 lat więzienia. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie" - informuje Komenda Miejska Policji w Opolu.

28-latek trafił do aresztu Źródło zdjęcia: KMP w Opolu

W trakcie działań zatrzymano również 23-letnią kobietę. W jej miejscu zamieszkania funkcjonariusze znaleźli kilka gramów marihuany. Wobec niej zastosowano policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z 28-letnim podejrzanym. Kobiecie grozi do trzech lat więzienia.