Lubuskie

Dziewczynka na hulajnodze potrącona na pasach

|
Do potrącenia doszło na rondzie Szpakowskiego
Zielona Góra, Rondo Szpakowskiego. Potrącenie 10-latki na hulajnodze
Źródło: monitoring Zielona Góra
W Zielonej Górze kierowca potrącił 10-latkę jadącą na hulajnodze. Choć wyglądało to groźnie, na szczęście dziewczynka nie doznała poważniejszych obrażeń.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 21 kwietnia, w Zielonej Górze, na przejściu przy Rondzie Szpakowskiego.

Kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa 10-latce poruszającej się na hulajnodze, która była na przejeździe rowerowym i potrącił ją.

- Na szczęście, dziecko pomimo upadku nie odniosło poważniejszych obrażeń - informuje podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowa Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Mandat w wysokości czterech tysięcy złotych i 15 punktów

Kierujący samochodem został ukarany mandatem w wysokości czterech tysięcy złotych i otrzymał 15 punktów.

- Prosimy wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych. Pamiętajmy o tym, by dostosować prędkość do natężenia ruchu na drodze, szczególnie w godzinach szczytu. O szczególną ostrożność prosimy także niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych, rowerzystów czy użytkowników hulajnóg - apeluje Stanisławska, dodając, że decydując się na jazdę rowerem lub hulajnogą warto zadbać o swoje bezpieczeństwo i zakładać kask.

- Od 3 czerwca 2026 roku wchodzą w życie nowe regulacje prawne, które nakładają obowiązek noszenia kasku przez rowerzystów i użytkowników hulajnóg w wieku do 16 roku życia - przypomina.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: monitoring Zielona Góra

Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
