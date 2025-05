Adwokaci oskarżeni o podrobienie dokumentów

Gorzów Wielkopolski Źródło: Google Earth

Od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia grozi dwóm wrocławskim adwokatom oskarżonym o podrobienie dokumentów – przekazała w czwartek prok. Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

- Z ustaleń prokuratury wynika, że w marcu 2023 i 2024 roku 42-latek i 44-latek podrobili zaświadczenia lekarskie, które miały zostać wystawione w Gorzowie Wielkopolskim i potwierdzać ich zdolność do uprawiania sportów samochodowych – powiedziała. Śledczy uważają, że sfałszowane dokumenty miały podrobioną szatę graficzną, pieczątki oraz podpis lekarza z Gorzowa Wielkopolskiego. W kwietniu 2023 i 2024 r. oskarżeni posłużyli się skanem tych podrobionych zaświadczeń lekarskich, przesyłając je do Polskiego Związku Motorowego, jako załączniki do wniosków o przedłużenie licencji zawodnika.

Adwokaci nie przyznali się do winy

Obaj adwokaci nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów i wyjaśnili, że osobiście zgłosili się do lekarza, zostali przebadani i otrzymali stosowne zaświadczenia lekarskie, których skany załączyli do wniosków o przedłużenie licencji zawodnika.

- Wyjaśnienia te prokurator uznał za niewiarygodne, sprzeczne ze zgromadzonym materiałem dowodowym i zmierzające wyłącznie do uniknięcia odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo – podkreśliła prokurator.

Postępowanie w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim., która po jego zakończeniu skierowała akt oskarżenia do tamtejszego sądu rejonowego. O fakcie tym została poinformowana Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu.

