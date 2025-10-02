Ćwiczenia odbywały się na poligonie w Weisswasser (Niemcy) Źródło: Google Earth Pro

"Probna ulotka Bundeswehry ktora zostala rozprowadzona przez balon bez zalogi napelniony gazem Helium. Za jej pomoca cwiczy Bundeswehr zastac mieszkancow w cieszko dostepnych terenach. Jesli zostanie ta ulotka znaleziono prosimy o informacje w ktorym miejscu pod nadole podany adres. Prosimy takze o informacje jaki symbol jest na ulotce zeby nam ulatwic analyse naszej pracy. Z uwagi na ochrone srodowiska prosimy o wrzucenie ulotki do najblizszego kosza. Dzienkujemy za wspolprace!" - ulotki z takim napisem miały spaść na miejscowości przy granicy z Niemcami.

Jak informuje Die Welt, ulotki zrzucane były nad terytorium Niemiec, ale wiatr zwiał je na polską stronę. Podaje też, że o znajdowanych ulotkach informowała "duża liczba" obywateli polskich.

Według gazety komendant polskiej Straży Granicznej w Tuplicach zgłosiła obserwację ulotek na odcinku od Gozdnicy do Łęknicy, w odległości około 35 kilometrów.

Sprawdziliśmy te informacje i zapytaliśmy o nie polskie służby.

"Odnotowaliśmy kilka przypadków"

Lubuska policja słyszała o sprawie, ale nie otrzymała żadnych sygnałów od zaniepokojonych mieszkańców.

Na prośbę rzecznika prasowego Nadodrzańskiej Straży Granicznej wysłaliśmy maila z pytaniami odnośnie tej sprawy.

Z odpowiedzi dowiadujemy się, że informację o odbywających się na poligonie w Weisswasser ćwiczeniach żołnierzy Bunderswehry z użyciem balonów zasilanych helem do zrzucania ulotek informacyjnych otrzymali od niemieckiej policji 26 września.

"Poinformowano ponadto, że ze względu na warunki atmosferyczne (wiatr), część ulotek mogła zostać zniesiona na polską stronę" - napisał porucznik Straży Granicznej Paweł Biskupik, rzecznik prasowy Nadodrzańskiej Straży Granicznej.

Jak czytamy, mieszkańcy w przypadku znalezienia takich ulotek po polskiej stronie mogą je zignorować. "Odnotowaliśmy kilka przypadków, w których czujni mieszkańcy polsko-niemieckiego pogranicza przekazywali funkcjonariuszom Straży Granicznej informacje o znalezieniu ulotki i poinformowaliśmy, że ulotki były częścią ćwiczeń niemieckich służb i nie wymagają reakcji ze strony mieszkańców" - odpowiedział.

Do sprawy bezpośredniego zaangażowania w poszukiwanie ulotek opisywanego przez Die Welt komendant Straży Granicznej w Tuplicach się nie odniósł.

Urząd wojewódzki rozesłał komunikat

Uspokajający komunikat opublikował Lubuski Urząd Wojewódzki. "Znalazłeś ulotkę z niebieskim trójkątem? To element ćwiczeń niemieckiego systemu powiadamiania. Nie stanowi zagrożenia. W ramach ćwiczeń z balonu wypełnionego helem zrzucono ulotki w języku polskim i niemieckim. Ze względu na wietrzną pogodę część z nich mogła przemieścić się na terytorium Polski – w tym na obszar województwa lubuskiego. Ulotki są oznaczone niebieskim trójkątem i zawierają informacje o ćwiczeniu oraz wskazówki postępowania. Co zrobić, gdy znajdziesz taką ulotkę? Zachowaj spokój, zapoznaj się z jej treścią, jeśli chcesz, prześlij informację o miejscu znalezienia na podany w ulotce adres e-mail" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Urzędnicy o sprawie poinformowali władze gmin i powiatów. Część z nich opublikowała komunikaty w sieci.

"Otrzymaliśmy zapytania od mieszkańców naszej gminy, którzy znaleźli ulotki, jak na zdjęciu. Informujemy, że są one elementem ćwiczeń prowadzonych przez niemieckie wojsko (Bundeswehr)" - informowała gmina Iłowa.

Gmina wiejska Żagań wskazała, że ulotki rozrzucono 24 września. "W przypadku otrzymania zgłoszeń od obywateli dotyczących odnalezienia tych ulotek - prosimy poinformować, że są one elementem ćwiczeń wojskowych i nie należy się ich obawiać. W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze służbami dyżurnymi" - napisali.

Tą datę potwierdza gmina Krzeszyce.

Die Welt podaje, że Bundeswehra jest w stanie w godzinę wystrzelić 100 takich balonów zawierających około 220 000 ulotek. Nie wiadomo, ile zostało wypuszczonych podczas ćwiczeń.