Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lubuskie

"Dzienkujemy za wspolprace!". Ulotki z błędami przyfrunęły do Polski

Takie ulotki wylądowały na terytorium Polski
Ćwiczenia odbywały się na poligonie w Weisswasser (Niemcy)
Źródło: Google Earth Pro
W ramach ćwiczeń niemieckie wojsko zrzuciło z balonu ulotki z tekstem napisanym łamaną polszczyzną. "Jesli zostanie ta ulotka znaleziono prosimy o informacje w ktorym miejscu pod nadole podany adres" - można na nich przeczytać taką informację z błędami. Choć spuszczano je po niemieckiej stronie, część spadła na terytorium Polski. Lubuski Urząd Wojewódzki tłumaczy.

"Probna ulotka Bundeswehry ktora zostala rozprowadzona przez balon bez zalogi napelniony gazem Helium. Za jej pomoca cwiczy Bundeswehr zastac mieszkancow w cieszko dostepnych terenach. Jesli zostanie ta ulotka znaleziono prosimy o informacje w ktorym miejscu pod nadole podany adres. Prosimy takze o informacje jaki symbol jest na ulotce zeby nam ulatwic analyse naszej pracy. Z uwagi na ochrone srodowiska prosimy o wrzucenie ulotki do najblizszego kosza. Dzienkujemy za wspolprace!" - ulotki z takim napisem miały spaść na miejscowości przy granicy z Niemcami.

Jak informuje Die Welt, ulotki zrzucane były nad terytorium Niemiec, ale wiatr zwiał je na polską stronę. Podaje też, że o znajdowanych ulotkach informowała "duża liczba" obywateli polskich.

Według gazety komendant polskiej Straży Granicznej w Tuplicach zgłosiła obserwację ulotek na odcinku od Gozdnicy do Łęknicy, w odległości około 35 kilometrów.

Sprawdziliśmy te informacje i zapytaliśmy o nie polskie służby.

"Odnotowaliśmy kilka przypadków"

Lubuska policja słyszała o sprawie, ale nie otrzymała żadnych sygnałów od zaniepokojonych mieszkańców.

Na prośbę rzecznika prasowego Nadodrzańskiej Straży Granicznej wysłaliśmy maila z pytaniami odnośnie tej sprawy.

Z odpowiedzi dowiadujemy się, że informację o odbywających się na poligonie w Weisswasser ćwiczeniach żołnierzy Bunderswehry z użyciem balonów zasilanych helem do zrzucania ulotek informacyjnych otrzymali od niemieckiej policji 26 września.

"Poinformowano ponadto, że ze względu na warunki atmosferyczne (wiatr), część ulotek mogła zostać zniesiona na polską stronę" - napisał porucznik Straży Granicznej Paweł Biskupik, rzecznik prasowy Nadodrzańskiej Straży Granicznej.

Jak czytamy, mieszkańcy w przypadku znalezienia takich ulotek po polskiej stronie mogą je zignorować. "Odnotowaliśmy kilka przypadków, w których czujni mieszkańcy polsko-niemieckiego pogranicza przekazywali funkcjonariuszom Straży Granicznej informacje o znalezieniu ulotki i poinformowaliśmy, że ulotki były częścią ćwiczeń niemieckich służb i nie wymagają reakcji ze strony mieszkańców" - odpowiedział.

Do sprawy bezpośredniego zaangażowania w poszukiwanie ulotek opisywanego przez Die Welt komendant Straży Granicznej w Tuplicach się nie odniósł.

Urząd wojewódzki rozesłał komunikat

Uspokajający komunikat opublikował Lubuski Urząd Wojewódzki. "Znalazłeś ulotkę z niebieskim trójkątem? To element ćwiczeń niemieckiego systemu powiadamiania. Nie stanowi zagrożenia. W ramach ćwiczeń z balonu wypełnionego helem zrzucono ulotki w języku polskim i niemieckim. Ze względu na wietrzną pogodę część z nich mogła przemieścić się na terytorium Polski – w tym na obszar województwa lubuskiego. Ulotki są oznaczone niebieskim trójkątem i zawierają informacje o ćwiczeniu oraz wskazówki postępowania. Co zrobić, gdy znajdziesz taką ulotkę? Zachowaj spokój, zapoznaj się z jej treścią, jeśli chcesz, prześlij informację o miejscu znalezienia na podany w ulotce adres e-mail" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Urzędnicy o sprawie poinformowali władze gmin i powiatów. Część z nich opublikowała komunikaty w sieci.

"Otrzymaliśmy zapytania od mieszkańców naszej gminy, którzy znaleźli ulotki, jak na zdjęciu. Informujemy, że są one elementem ćwiczeń prowadzonych przez niemieckie wojsko (Bundeswehr)" - informowała gmina Iłowa.

Gmina wiejska Żagań wskazała, że ulotki rozrzucono 24 września. "W przypadku otrzymania zgłoszeń od obywateli dotyczących odnalezienia tych ulotek - prosimy poinformować, że są one elementem ćwiczeń wojskowych i nie należy się ich obawiać. W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze służbami dyżurnymi" - napisali.

Tą datę potwierdza gmina Krzeszyce.

Die Welt podaje, że Bundeswehra jest w stanie w godzinę wystrzelić 100 takich balonów zawierających około 220 000 ulotek. Nie wiadomo, ile zostało wypuszczonych podczas ćwiczeń.

Autorka/Autor: Filip Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Czytaj także:
Dyrektor generalny linii lotniczych Ryanair Michael O'Leary
Szef Ryanaira: dlaczego nie zestrzeliwujemy tych dronów?
Ewa Żebrowska
Prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Albanii Edi Rama, Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew, kanclerz Austrii Christian Stocker
Przywódcy żartują po wpadce Trumpa. "Powinieneś przeprosić"
Świat
Władysław Kosiniak-Kamysz
"Zespół potwierdził jednogłośnie". Szef MON o zakupie pocisków do F-35
Polska
Kacper Tomasiak w locie, Zakopane, kwiecień 2025
Już bije starszych. Diament w polskich skokach
Przemysław Kuwał
Radni zajmują się projektami dotyczącymi zakazu nocnej sprzedaży alkoholu
"Wprowadzamy w dwóch dzielnicach", jest "jasna" deklaracja co do całego miasta
WARSZAWA
gaza flotylla z reu
MSZ: wszyscy zatrzymani Polacy są bezpieczni, będą deportowani
Świat
Interwencja Straży Miejskiej
Na spacer z trzylatkiem zabrał zapas alkoholu, by "wyleczyć kaca po imprezie"
WARSZAWA
Tory kolejowe (zdjęcie ilustracyjne)
Porzucony wagon na torach. Prokuratura bada, czy to nie sabotaż
Katowice
Port w Szczecinie
Rosyjski kuter kilkaset metrów od gazociągu
Polska
Żary. 41-latek uciekał korytarzem życia
Pojechał korytarzem życia pod prąd. Zderzył się z radiowozem i innym autem
Lubuskie
Domki fińskie w Warszawie
Domki fińskie wracają na Pole Mokotowskie
WARSZAWA
tv telewizor serial shutterstock_1986877646_1
Na ten film spadł deszcz nagród. Od dziś obejrzysz w HBO Max
Kultura i styl
Czarny łabędź
"Terminator" usunięty z miasta po serii ataków
METEO
Mieszkańcy zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę. Miał 3 promile
Mieszkańcy zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę. Miał 3 promile
Łódź
Telefony
Pytają TikToka o aborcję. Dużo nieprawdziwych informacji
Zdrowie
imageTitle
Biało-Czerwoni wywalczyli medal mistrzostw Europy
EUROSPORT
Port w Szczecinie
"Pewnego rodzaju zagrożenie". Rządzący o "incydencie" w Szczecinie
Najnowsze
Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wojewoda przed sądem za zdjęcie krzyża. Sam jest wierzący
Lublin
pap_20240118_1KH
Wielki koncern wstrzymuje produkcję, również w Polsce
BIZNES
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Radni PiS zaproponowali referendum w sprawie nocnej prohibicji
WARSZAWA
Papież Leon XIV
Papież o zwolennikach kary śmierci: nie są tak naprawdę pro-life
Świat
Policyjny pościg. Motocyklista uderzył w nieoznakowany radiowóz
Uciekał jak szalony motocyklem przed policją. W końcu uderzył w radiowóz
Katowice
policja anglia brytania shutterstock_2473089511
Kobieta domaga się deportacji własnej córki. Mówi o "sekcie"
Maciej Wacławik
Wrócił temat dotyczący zakaz nocnej sprzedaży alkoholu
"Zaczynamy od dwóch dzielnic, w których jest najwięcej problemów i zgłoszeń"
WARSZAWA
Ciepło w październiku
Zanosi się na jakieś termiczne szaleństwo. Jak ciepło może być w październiku
Arleta Unton-Pyziołek
imageTitle
"Dziękujemy za wszystko, Mistrzu". Włoski kolarz zmarł po długiej chorobie
EUROSPORT
Kenia. Collins Jumaisi przyznał się do zabicia kilkudziesięciu kobiet i porzucenia ich ciał na wysypisku śmieci
"Psychopatyczny, seryjny zabójca" na wolności. Wyznaczono nagrodę za pomoc
Świat
Sędzia Maciej Nawacki na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Przeciwdziałania Bezprawiu - Bezpieczna Polska (22.07.2024 r.)
"Totalny upadek" sędziego Nawackiego
Polska
Policja zatrzymała 22-latka
Był poszukiwany. "Udawał, że nie ma go w domu"
WARSZAWA
Cha 1107-7626 - wizualizacja
"Zjada" miliardy ton materii w sekundę. Takiej jeszcze nie widzieli
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica