Lubuskie Pogrzeb generała Mirosława Różańskiego. Prośba rodziny Anna Winiarska |

Generał Polko i Kosiniak-Kamysz wspominają generała Różańskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Bielecki

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Generał zostanie pochowany w Międzyrzeczu (Lubuskie). Msza święta w intencji zmarłego zostanie odprawiona w piątek o godz. 13 w Kościele pw. Świętego Wojciecha, a na godzinę 14 zaplanowano uroczystość pogrzebową na Cmentarzu Komunalnym w tym mieście.

Zgodnie z wolą zmarłego, rodzina prosi o nieskładanie na jego grobie kwiatów, a zamiast tego o przekazanie pieniędzy na cele charytatywne. "Prośbą rodziny jest, alby nie składać kondolencji. Zamiast kwiatów zachęcamy do wsparcia Weteranów za pośrednictwem fundacji Stratpoints, której zmarły był Fundatorem" - czytamy w nekrologu.

pic.twitter.com/4qgGlabbJp — Mirosław Różański - Pro Memoria (@MirekRozanski) August 25, 2026 Rozwiń

Informacja o pogrzebie została we wtorek zamieszczona na profilu generała na platformie X.

Generał zmarł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową. Miał 63 lata.

Kim był Mirosław Różański?

Mirosław Różański urodził się 1 grudnia 1962 r. w Głogowie. Przez większość dorosłego i zawodowego życia był związany z woj. lubuskim, mieszkał w pobliżu Międzyrzecza. Od pięciu lat zmagał się z chorobą nowotworową krwi. Był żonaty, miał troje dzieci.

Różański służbę w Wojsku Polskim rozpoczął w 1986 r., a zakończył w 2017 r. w stopniu generała broni na stanowisku Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, którym był od 2015 r. Był współtwórcą obecnie funkcjonującego systemu dowodzenia polską armią.

Przed związaniem się z Dowództwem Generalnym RSZ, gen. Różański był oficerem wojsk zmechanizowanych. Dwukrotnie dowodził 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. W 2007 r. został dowódcą brygadowej grupy bojowej podczas VIII zmiany kontyngentu w Iraku, a w sierpniu 2009 r. został dowódcą 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

Pierwszy stopień generalski - generała brygady - otrzymał w 2005 r. będąc wówczas jednym z najmłodszych generałów Wojska Polskiego.

Po odejściu z Wojska Polskiego gen. Różański powołał Fundację Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints. W 2020 r. wszedł w skład sztabu Szymona Hołowni, kandydującego w wyborach prezydenckich.

W 2023 r. gen. Różański jako reprezentant Trzeciej Drogi dostał się do Senatu, gdzie objął funkcję szefa komisji obrony. Od marca br. wchodził w skład senackiego klubu Nowa Polska-Centrum. Był senatorem z okręgu nr 20 obejmującego centralną część województwa lubuskiego z Zieloną Górą.

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