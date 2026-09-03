Wycinali drzewa, znaleźli szkielet i resztki ubrań
W środę, w miejscowości Pławidło w gminie Słubice w Lubuskiem, znaleziono szczątki człowieka. Służby otrzymały zgłoszenie po godzinie 16.
- Na szczątki natknęli się rolnicy, którzy w pobliżu rowu melioracyjnego prowadzili wycinkę drzew. I to właśnie w tym rowie znaleziono zeszkieletowane szczątki oraz fragmenty odzieży - powiedziała tvn24.pl rzeczniczka gorzowskiej prokuratury Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.
Na miejsce ruszyli policjanci. - Zabezpieczono teren i przeprowadzono oględziny. W czynnościach uczestniczył prokurator. Szczątki zabezpieczono do sekcji - przekazała podkom. Ewa Murmyło, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.
W czwartek policjanci będą kontynuować czynności na miejscu. Chodzi o przeszukanie terenu w pobliżu miejsca odnalezienia szczątków.
Do kogo należały znalezione szczątki?
Mimo że odnaleziono już tylko szkielet, wygląda na to, że śledczy nie będą mieć problemu z identyfikacją szczątków.
- Istnieje podejrzenie, co do tożsamości osoby, do której te szczątki należały. Konieczne jest jednak przeprowadzenie pełnej identyfikacji oraz badań genetycznych, żebyśmy mogli oficjalnie to potwierdzić - dodała Wojciechowska-Grześkowiak.