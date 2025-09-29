Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lubuskie

Oślepiał laserem pilotów. "Chciał wypróbować sprzęt"

323-407463
Tak wygląda oślepianie laserem z perspektywy pilota
Źródło: Poland On Air (www.polandonair.com)
W okolicach Nowego Tomyśla 37-latek oślepiał laserem pilotów podczas nocnych lotów treningowych. Policjanci dotarli do sprawcy. Mężczyzna przyznał się do winy i powiedział policjantom, dlaczego użył lasera. Teraz będzie musiał się też wytłumaczyć przed sądem.

W piątkowy i sobotni wieczór policjanci z Nowego Tomyśla interweniowali w pobliżu Lotniska w Kąkolewie. - Otrzymaliśmy zgłoszenie od pilotów, z którego wynikało, że podczas nocnych lotów szkoleniowych ktoś oślepia ich laserem - poinformowała młodsza aspirant Maja Pietruńko, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu. 

Na miejsce pojechał patrol. W piątek nie udało się zatrzymać sprawcy, w sobotę już tak.

- To wspólna zasługa. Piloci wskazali przybliżoną lokalizację i dzięki temu dotarliśmy do 37-latka z jednej z pobliskich miejscowości. Mężczyzna był trzeźwy i przyznał się do winy. Policjantom tłumaczył, że kupił nowy sprzęt i chciał go wypróbować - powiedziała nam rzeczniczka.

Mężczyzna usłyszał zarzut z artykułu 87a ust. 1 Prawa Lotniczego, dotyczący umyślnego stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa lotów. - Grozi mu za to kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet kara pozbawienia wolności do roku. Podejrzany przyznał się do winy, a jego sprawą zajmie się teraz sąd - dodała policjantka.

Art. 211. 1. Kto: 12) wbrew zakazom określonym w art. 87a emituje lub powoduje emisję wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i w rezultacie stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa statku powietrznego lub zdrowia załogi i pasażerów na jego pokładzie – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
Prawo Lotnicze

"Laser to nie zabawka"

O tym, że laser może wyrządzić krzywdę pisaliśmy już na portalu tvn24.pl. W 2019 roku w Warszawie ktoś zieloną wiązką światła strzelał do załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i trafił prosto w znajdującego się na pokładzie lekarza. W ten sposób uszkodził ratownikowi siatkówkę, przez co miał problemy ze wzrokiem.

2209 laser2
Eksperci o zabawach laserem
Źródło: TVN24

O tym jak niebezpieczne może być takie bezmyślne używanie lasera, co jakiś czas przypomina Urząd Lotnictwa Cywilnego. Kilka lat temu przeprowadzono nawet kampanię społeczną "Laser to nie zabawka, oślepiając pilota narażasz życie pasażerów". Powstał wtedy spot przestrzegający przed takimi ryzykowanymi zachowaniami.

Czytaj też: Oślepiał laserem pilotów na Ławicy. 16-latek przed sądem >>>

Ziobro na komisji śledczej. Oglądaj na żywo
Dowiedz się więcej:

Ziobro na komisji śledczej. Oglądaj na żywo

Na żywo

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Nowy Tomyśl

Udostępnij:
Czytaj także:
Zbigniew Ziobro
"Nie jestem przed komisją śledczą". Burzliwy początek przesłuchania Ziobry
Polska
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Jest termin nadzwyczajnej sesji
WARSZAWA
imageTitle
"Powiedziała mi, że na początku spotkania doznała kontuzji"
EUROSPORT
Kierowcy urządzili sobie wyścigi na drodze wojewódzkiej
Ścigali się na drodze wojewódzkiej. Nagranie jest już w posiadaniu policji
Kujawsko-Pomorskie
golab shutterstock_2559983399
Ukrył się przed policjantami w gołębniku
Poznań
Dublin, morderstwo
Sąsiedzi słyszeli "nieludzki" krzyk. Znaleziono ciała mężczyzny i dziewczynki
Maciej Wacławik
Zbigniew Ziobro
Ziobro: byłem inicjatorem zakupu Pegasusa
RELACJA
Ukradła rośliny o wartości ponad 55 tysięcy złotych
Ukradła rośliny warte 55 tysięcy złotych. Nagranie z monitoringu
Trójmiasto
Wołodymyr Zełenski wystąpił zdalnie na Warsaw Security Forum
"To jest możliwe". Zełenski proponuje budowę wspólnej tarczy powietrznej
Świat
Policjanci udaremnili ustawkę pseudokibiców w Rybniku
Próbowali pobić się przed meczem. Nagranie z interwencji policji
Katowice
Michał Wójcik i Witold Zembaczyński
"Niech pan nie straszy, panie pośle". Gorąco przed przesłuchaniem Ziobry
Polska
29.09.2025, śnieg na Kasprowym Wierchu
Fatalna pogoda w Tatrach
METEO
Pożar mieszkania w centrum Łodzi
Pożar mieszkania, nie żyją dwie kobiety. Zatrzymano trzy osoby
Łódź
imageTitle
Marciniak wyznaczony. Zaczyna 12. sezon w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Miała zlecać podwładnym prace na własnej posesji. Usłyszała wyrok
Trójmiasto
Wypadek podczas cięcia drewna w Milanówku, ranna kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie szkolnego busa i samochodu. Ranne dzieci
Kielce
Akcja w sieci uratowała sadownika
Klient nie odebrał 11 ton śliwek. Ruszyła lawina pomocy
Wrocław
imageTitle
Obiecujący debiut polskiego talentu. "Wyjątkowy dzień"
EUROSPORT
GettyImages-2173579488
"Krok w stronę zgodności z prawem". Facebook i Instagram bez reklam
BIZNES
Cyklon
Rodzi się pierwszy jesienny sztorm. To prawdziwe monstrum
METEO
Ukraińscy żołnierze w obwodzie donieckim
"Straż pożarna" naczelnego dowódcy. Po co Ukrainie wojska szturmowe
Najnowsze
imageTitle
"Chciałyśmy zaleźć im za skórę, wdrapać się trochę wyżej"
EUROSPORT
Kościół Najświętszej Marii Panny w Banbury
Grupowy gwałt na przykościelnym cmentarzu. Policja apeluje o pomoc
Świat
32-latek podejrzany o rozbój został zatrzymany
Atak w metrze. Tłuczkiem do mięsa okładał przypadkowego mężczyznę
WARSZAWA
Selena Gomez i Benny Blanco
Selena Gomez jest już mężatką. Pokazała zdjęcia ze ślubu
Kultura i styl
shutterstock_2451246091
Ciało mężczyzny w podwoziu samolotu
Świat
29-latek trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Nie dostała pieniędzy, pobiła pracownicę socjalną. 25-latka trafiła do aresztu
Olsztyn
imageTitle
Córka miliardera, objawienie zeszłego roku. Oto następna rywalka Świątek
EUROSPORT
Marcin Horała
Horała o skutkach edukacji seksualnej na Zachodzie. "Powiela chochoły"
Gabriela Sieczkowska
Pocisk Tomahawk odpalany z niszczyciela USS Laboon
Zgoda Trumpa na ataki w głębi Rosji? Kellogg zabrał głos
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica