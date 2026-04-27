Lubuskie Płonie XVII-wieczny pałac

Do zdarzenia doszło w okolicach Sulęcina Źródło: Google Earth

- Gdy strażacy dojechali na miejsce poddasze pałacu było już w ogniu. Na razie pożar nie jest jeszcze opanowany. Działania są prowadzone tylko z zewnątrz. Powodem jest gęste zadymienie oraz skomplikowany układ komunikacyjny budynku - powiedział nam mł. bryg. Rafał Sobczak, rzecznik sulęcińskiej straży pożarnej.

Nikogo nie było w środku

Na miejscu pracują straży z Sulęcina i z sąsiednich powiatów.

Pałac w Garbiczu jest wpisany do rejestru zabytków. Budynek był kiedyś użytkowany jako hotel. Od pewnego czasu nic się w nim nie dzieje.

Jak informuje straż pożarna, nikogo w środku nie było

