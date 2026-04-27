Płonie XVII-wieczny pałac
- Gdy strażacy dojechali na miejsce poddasze pałacu było już w ogniu. Na razie pożar nie jest jeszcze opanowany. Działania są prowadzone tylko z zewnątrz. Powodem jest gęste zadymienie oraz skomplikowany układ komunikacyjny budynku - powiedział nam mł. bryg. Rafał Sobczak, rzecznik sulęcińskiej straży pożarnej.
Nikogo nie było w środku
Na miejscu pracują straży z Sulęcina i z sąsiednich powiatów.
Pałac w Garbiczu jest wpisany do rejestru zabytków. Budynek był kiedyś użytkowany jako hotel. Od pewnego czasu nic się w nim nie dzieje.
Jak informuje straż pożarna, nikogo w środku nie było
Źródło: PAP