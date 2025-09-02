Były prezydent Zielonej Góry z prokuratorskimi zarzutami. Miał narazić miasto na milionowe straty

Sprawa dotyczy wynajmu od osoby prywatnej kamienicy przy alei Niepodległości 10 w Zielonej Górze na potrzeby niektórych wydziałów urzędu miasta.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi II Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, po doniesieniu o podejrzeniu przestępstwa złożonym jesienią ubiegłego roku przez następcę Janusza Kubickiego (zgodził się na podawanie imienia i nazwiska - PAP), obecnego prezydenta Zielonej Góry Marcina Pabierowskiego.
"Dziwna transakcja"
- Po przejęciu obowiązków prezydenta miasta przeprowadziłem audyt w urzędzie i sprawdziłem umowy podpisywane przez mojego poprzednika. Moje wątpliwości wzbudziła dziwna transakcja wynajmu kamienicy na 10 lat za 12 milionów złotych, kiedy wcześniej, w 2022 roku były prezydent chciał tę kamienicę kupić za 6 milionów zł poprzez spółkę miejską KTBS (Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego – dop. red.). Dodatkowo, w wynajętym budynku, zostały wykonane koszmarnie drogie remonty za ponad 3 miliony złotych za pieniądze podatników zielonogórskich, podczas gdy ten budynek po 10 latach (po zakończeniu okresu obowiązywania umowy najmu – dop. red.) stracimy jako miasto – mówi Marcin Pabierowski.
Jak dodaje, wątpliwości budziła też sama potrzeba wykorzystania kamienicy przez urząd. - Miasto nie potrzebowało tak dużego budynku, mając szereg nieruchomości własnych, w których można było te biura zlokalizować – uważa obecny włodarz Zielonej Góry.
Stąd decyzja o zawiadomieniu prokuratury. - Jako prezydent miasta jestem zobowiązany rzetelnie zarządzać pieniędzmi zielonogórskich podatników i majątkiem miasta - tłumaczy Pabierowski.
Śledczy stawiają zarzut nadużycia uprawnień
Teraz Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze poinformowała o przedstawieniu byłemu prezydentowi tego miasta Januszowi Kubickiemu zarzutu niedopełnienia obowiązków w związku z gospodarowaniem mieniem komunalnym, a przez to przyczynienia się do powstania szkody dla miasta.
- Januszowi K. ogłoszono zarzut popełnienia czynu z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego polegający na niedopełnieniu obowiązków w związku z gospodarowaniem mieniem komunalnym. W wyniku tych działań miało dojść do szkody majątkowej w budżecie Miasta Zielona Góra. Grozi za to do trzech lat więzienia. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień – poinformowała we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz.
§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Drogi wynajem zamiast zakupu
Zarzut przedstawiony byłemu prezydentowi dotyczy okresu od sierpnia 2022 r. do 6 marca 2023 r.
Z ustaleń śledztwa wynika, że w sierpniu 2022 r. miasto mogło kupić tę kamienicę i wraz z jej adaptacją ponieść koszty na poziomie około 9 milionów złotych. Odstąpiło jednak od tego i w styczniu 2023 r. kamienicę kupiła osoba prywatna. Natomiast w marcu 2023 r. były prezydent zadecydował o wynajęciu jej przez magistrat na 10 lat. Do tego miasto na jej adaptację, choć nie była jego własnością, wydało 3 miliony złotych. Prokuratura wskazuje, że wynajem kamienicy nie był niezbędny do prawidłowego funkcjonowania urzędu miasta, a do tego miesięczny czynsz najmu przekraczał 100 tysięcy złotych, co w całym okresie obowiązywania umowy skutkowało zobowiązaniem miasta na kwotę ponad 15 milionów złotych.
"Pisze się o mnie jedynie wtedy, kiedy mam problemy"
Były prezydent Zielonej Góry (2006-2024) Janusz Kubicki poinformował, że zarzut usłyszał 1 sierpnia tego roku. – Odniosę się do tej sprawy, kiedy zapadnie wyrok sądu. W innych sprawach dotyczących moich decyzji jako prezydenta zapadały wyroki dla mnie pozytywne i nikt jakoś o tym nie napisał. Pisze się o mnie jedynie wtedy, kiedy mam problemy - powiedział Polskiej Agencji Prasowej Janusz Kubicki. Jak dodał, "to nie jest prawda, że w tej sprawie odmówił składania wyjaśnień". - Po prostu najpierw muszę zapoznać się z materiałem, bo nie mam już dostępu do żadnych miejskich dokumentów. Liczę, że prokuratura mi je udostępni i wówczas będę mógł przedstawić swoje stanowisko – zaznaczył Kubicki.
Odchudził rady nadzorcze i zarobki w miejskich spółkach
Zapytany o tę wypowiedź Pabierowski odpowiada: - Te sprawy nie miały charakteru kryminalnego. Dotyczyły wyłącznie zagadnień związanych z wypłacaniem rażąco zawyżonych pensji prezesom spółek miejskich oraz członkom rad nadzorczych. Chodzi o wypłacanie tym osobom zawyżonych pensji niezgodnie z ustawą kominową. Naprawiając tę sytuację, zaoszczędziłem pieniądze podatników na ponad milion złotych rocznie tylko przez korektę wynagrodzenia prezesów spółek miejskich i członków rad nadzorczych. Te postępowania trwają nadal – mówi.
Jak dodaje, część prezesów przystała na uzgodnienia, a część oddała sprawę do sądu, między innymi były prezes zielonogórskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, będący zarazem szefem kampanii wyborczej Janusza Kubickiego, któremu zresztą prokuratura również postawiła zarzuty karne - związane z tworzeniem fikcyjnych etatów w spółce komunalnej.
- Gdy zostałem prezydentem, obniżyłem mu wynagrodzenie, później został przeze mnie odwołany, znalazł inną pracę i dopiero po tym zaskarżył tę decyzję do sądu – wyjaśnia Pabierowski.
Po przejęciu władzy podjął decyzję o zmniejszeniu liczby członków rad nadzorczych spółek miejskich do niezbędnego minimum, czyli redukcji do trzech osób. – Dodatkowo łączę spółki, aby ograniczyć koszty ich funkcjonowania – mówi.
Autorka/Autor: FC/tok
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: TVN24