Nauczyciel oskarżony o przestępstwa o charakterze seksualnym wobec uczennicy

O skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Zamościu poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Śledczy zarzucili nauczycielowi jednej ze szkół podstawowych w Zamościu popełnienie dwóch przestępstw "z katalogu przestępstw skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności".

Śledztwo po informacji od rodziców uczennicy

Śledztwo w tej sprawie wszczęto po informacji od rodziców jednej z uczennic tej szkoły. Zebrane na początku dowody pozwoliły na przedstawienie nauczycielowi zarzutów i zastosowanie aresztu przez sąd, który uznał, że zebrany materiał dowodowy "w dużym stopniu uprawdopodobnił fakt popełnienia przestępstw". Podejrzany jest nadal aresztowany.

W czasie śledztwa prokuratura zabezpieczyła nośniki elektroniczne do oględzin i badań przez biegłych. Sąd przesłuchał pokrzywdzoną dziewczynkę z udziałem biegłego psychologa, przesłuchano także świadków, zabezpieczono dane telekomunikacyjne i zapisy z monitoringu.

- W szczególności w oparciu o wyniki badań zabezpieczonych nośników ujawniono treść korespondencji prowadzonej przez oskarżonego z pokrzywdzoną, a także ślady kasowania korespondencji przez oskarżonego – opisał prokurator Kawalec.

"Wyraził żal i wolę zadośćuczynienia"

Podejrzany początkowo nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Podczas kolejnego przesłuchania przyznał się oraz "wyraził żal i krytyczny stosunek do swojego zachowania, jak też wolę zadośćuczynienia za swoje zachowanie".

Ze względu na dobro dziewczynki prokuratura nie ujawnia więcej informacji na temat ustaleń i treści zarzutów w tej sprawie.