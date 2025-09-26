Auto owinęło się wokół drzewa. Nie żyje 23-latek

Do wypadku doszło około godziny 6:30 w miejscowości Zalesie (powiat rycki). - 23-letni mieszkaniec powiatu ryckiego, kierując samochodem osobowym marki BMW, zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Niestety, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu - informuje aspirant sztabowy Piotr Szyszka z Komendy Powiatowej Policji z Ryk.
Droga była zablokowana
Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, a także służby ratunkowe. Droga była zablokowana, a ruch kierowany był na objazdy wyznaczone drogami lokalnymi.
Policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia. - Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi czy nadmierna prędkość mogą prowadzić do tragedii - podkreśla Szyszka.
Autorka/Autor: FC/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Ryki