Auto owinęło się wokół drzewa. Nie żyje 23-latek

Do zdarzenia doszło w powiecie ryckim Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło około godziny 6:30 w miejscowości Zalesie (powiat rycki). - 23-letni mieszkaniec powiatu ryckiego, kierując samochodem osobowym marki BMW, zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Niestety, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu - informuje aspirant sztabowy Piotr Szyszka z Komendy Powiatowej Policji z Ryk.

Auto owinęło się wokół drzewa Źródło: KPP Ryki

Droga była zablokowana

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, a także służby ratunkowe. Droga była zablokowana, a ruch kierowany był na objazdy wyznaczone drogami lokalnymi.

Policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia. - Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi czy nadmierna prędkość mogą prowadzić do tragedii - podkreśla Szyszka.

