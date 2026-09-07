Lublin Potrącił dwoje pieszych, był pijany

Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych

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Do zdarzenia doszło w niedzielę (6 września) około godziny 22:50 w miejscowości Wola Chomejowa. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 67-letni mieszkaniec gminy Borki, kierując samochodem osobowym marki Hyundai Tucson, potrącił 55-letnią kobietę oraz 54-letniego mężczyznę, którzy najprawdopodobniej przechodzili przez jezdnię. Do zdarzenia doszło w obszarze zabudowanym na nieoświetlonej drodze.

Kierowca miał ponad półtora promila alkoholu w organizmie

Piesi w szpitalu, kierowca pijany

55-letnia kobieta z obrażeniami ciała została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Lublinie. 54-letni mężczyzna trafił do miejscowego szpitala karetką pogotowia.

Kierujący samochodem - jak podała policja - miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. "Od pieszych w placówkach medycznych została pobrana krew do badań w celu ustalenia stanu trzeźwości" - przekazał komisarz Piotr Mucha z policji w Radzyminie Podlaskim.

Jak dodał, 67-latek został zatrzymany i trafił do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu będą z nim wykonywane dalsze czynności procesowe.