Brał udział w polowaniu, zgubił się w lesie

Do wypadku doszło w powiecie włodawskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do policjantów z Włodawy w sobotę (15 listopada) około 21 wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny 53-latka, który nie powrócił z polowania. Mężczyzna brał w nim udział jako "naganiacz". Z relacji zgłaszającej mieszkanki gminy Wyryki wynikało, że od godziny 13 nie miała kontaktu z bratem. Na miejsce skierowano policjantów.

- 53-latek z gminy Wyryki brał udział w polowaniu zbiorowym, na którym pełnił funkcję "naganiacza". W pewnym momencie podczas trwającego już polowania oświadczył, że rezygnuje. Zostawił kamizelkę odblaskową i miał udać się w kierunku miejsca zamieszkania - podała podkomisarz Elwira Tadyniewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

Jak dodała, "sytuacja wyglądała poważnie". - Od momentu zaginięcia minęło ponad sześć godzin. Mężczyzna miał rozładowany telefon i nie posiadał żadnych elementów odblaskowych. W nocy panowały niskie temperatury - opisała policjantka.

Szukali policjanci, strażacy i myśliwi

Do poszukiwań przyłączyli się włodawscy strażacy ze sprzętem specjalistycznym, strażacy ochotnicy z Wyryk oraz myśliwi. Wszyscy przeszukiwali kompleksy leśne pomiędzy Zahajkami a Kaplonosami, gdzie odbyło się polowanie.

- Przed godziną 23 zaginiony został odnaleziony przez myśliwych. Mężczyzna znajdował się w gęstym kompleksie leśnym. Cały czas próbował z niego wyjść - dodała policjantka.

OGLĄDAJ: TVN24 HD