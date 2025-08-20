Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Osiodłany koń bez jeźdźca na drodze szybkiego ruchu

Koń wybieg ze zjazdu
Węzeł Lublin Szerokie. Na drogę ekspresową wybiegł koń
Źródło: GDDKiA 
Wybiegł ze zjazdu, a potem poruszał się jezdnią w kierunku Rzeszowa. Chodzi o konia bez jeźdźca, który pojawił się na węźle Lublin Szerokie, na drodze ekspresowej S19. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 

"Koń – i to w dodatku bez jeźdźca – na drodze szybkiego ruchu? Jak widać, to możliwe. Dlatego tak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie prowadzenia pojazdu, czym wykazali się kierowcy na drodze ekspresowej S19" - czytamy w poście na profilu facebookowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wszystko działo się wtorek, 19 sierpnia po godz. 18. Osiodłany koń wbiegł na ekspresówkę na węźle Lublin Szerokie. Poruszał się jezdnią prowadzącą w stronę Rzeszowa.

Koń wybiegł ze zjazdu
Koń wybiegł ze zjazdu
Źródło: GDDKiA

Został schwytany na drodze wojewódzkiej

Na szczęście, kierowcy dostrzegli niespodziewanego uczestnika ruchu i nikomu nic się nie stało. Na nagraniu opublikowanym przez GDDKiA widać chociażby kierowcę ciężarówki, który zdążył wyhamować, gdy zwierzę weszło ze zjazdu na drogę główną.

"Koń został złapany na drodze wojewódzkiej nr 830, w okolicach węzła" - informuje GDDKiA.

Kierowca ciężarówki zdążył wyhamować
Kierowca ciężarówki zdążył wyhamować
Źródło: GDDKiA

Policja upomniała właściciela

Natomiast podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie informuje w rozmowie z tvn24.pl, że właściciel zwierzęcia został upomniany.

- Interweniowaliśmy, gdy koń trafił już do stajni. Złapał go świadek zdarzenia - zaznacza policjant.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Koń na gigancie, właściciel przed sądem

Koń na gigancie, właściciel przed sądem

Mierzyli prędkość na drodze szybkiego ruchu. Zatrzymali galopującego konia

Mierzyli prędkość na drodze szybkiego ruchu. Zatrzymali galopującego konia

Białystok

GDDKiA: mogło zakończyć się tragicznie

Natomiast jak podkreśla GDDKiA, konie to bardzo płochliwie, a zarazem silne i ciężkie zwierzęta.

"Niewiele brakowało, a sytuacja, do której doszło, mogła zakończyć się tragicznie. Przypominamy o właściwym nadzorze nad zwierzętami. Za ich zachowanie zawsze odpowiada właściciel" - czytamy w poście.

Zwierzę biegło w kierunku Rzeszowa
Zwierzę biegło w kierunku Rzeszowa
Źródło: GDDKiA

Zwierzęta mogą dostać się na drogę ekspresową na węzłach

Dyrekcja wyjaśnia też, że chociaż drogi szybkiego ruchu są ogrodzone, jednak nie da się w 100 procentach wykluczyć pojawienia się na nich zwierząt.

"A to za sprawą węzłów drogowych, którymi zwierzęta mogą dostać się na jezdnię. Nie ma bowiem możliwości wygrodzenia wjazdu na drogę przez węzły" - podkreśla GDDKiA.

Autorka/Autor: tm/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: GDDKiA

Udostępnij:
TAGI:
LubelskieGDDKiAPolicja
Czytaj także:
Funkcjonariusze policji w Demokratycznej Republice Konga
Trump twierdzi, że zakończył tę wojnę. Właśnie zerwano rozmowy pokojowe
Tłumy na plaży w Walencji
Koniec tanich wakacji w Europie? "Sytuacja wymknęła się spod kontroli"
BIZNES
baltyk litwa shutterstock_2572416689
Jak chłodno się zrobi?
METEO
Autobus elektryczny MZA
Na ulice wyjedzie 85 nowych autobusów elektrycznych
WARSZAWA
Służby zabiezpieczają teren pola kukurydzy w miejscowości Osiny
"Prezydent jest na bieżąco informowany"
Polska
Elektrownia atomowa Goltech - zdj. poglądowe
Mieli zbudować elektrownię. Wycofują się z Polski
BIZNES
20241118-herbera-01
Czym jest wabik? To on mógł spaść pod Osinami
Polska
Dzieci spacerowały środkiem Sanu
Dzieci spacerowały środkiem rzeki
Rzeszów
Pijany kierowca potrącił 6-latka
Pijany kierowca potrącił 6-latka. "Chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala"
Lubuskie
Policja zatrzymała trzy osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Pomógł brutalnie zaatakowanej kobiecie. Już wiedzą, kim jest "anonimowy bohater"
Katowice
Nawrocki
"Nowicjusz" Nawrocki próbuje "zapędzić rząd w kozi róg"
Polska
Służy w miejscowości Osiny
"To dla nas najgroźniejsza informacja". Ekspert o eksplozji w Osinach
Polska
Wenecja
Polskie patrole w Wenecji. Policja wyjaśnia i apeluje
Top of the Top Sopot Festival 2025. Carla Fernandes z Bursztynowym Słowikiem
Urodziła się w Londynie, studiuje stomatologię, pisze hity gwiazdom. Kim jest Carla Fernandes?  
Kultura i styl
Wizja artystyczna asteroidy (European Southern Observatory / M. Kornmesser)
Ci goście odwiedzili Układ Słoneczny. Skąd pochodzą?
METEO
Kopalnia Rudna
Wstrząs w kopalni. Operator maszyny był uwięziony
Wrocław
Drifterzy krążyli wokół pary młodej na skrzyżowaniu
Drifterzy krążyli wokół młodej pary na skrzyżowaniu. Nagranie już w rękach policji
Trójmiasto
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Kamperem uszkodził dwa auta, sędzia za kierownicą. Jest reakcja ministra
Wrocław
Posiedzenie rządu
"Awantura" podczas posiedzenia rządu. "Dawno takiej nie widziałem"
PODCAST POLITYCZNY
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Przybywa strażników miejskich, ale wakatów wciąż sporo
WARSZAWA
Konin
Chińska firma przejęła fabrykę w Polsce. Zatrudnienie znajdzie kilkaset osób
BIZNES
Grupa Azoty Police
Dwóch pracowników spadło z rusztowania, jeden z nich zmarł
Szczecin
imageTitle
Stracił Tour de Pologne. Diagnoza poważniejsza, niż się wydawało
EUROSPORT
shutterstock_2213699725
Ogromna kumulacja rozbita. Rekordowa wygrana
BIZNES
Kornelia Wieczorek
Wielki sukces 17-latki z Polski. Trafiła na prestiżową listę
Polska
imageTitle
Mistrzostwa świata siatkarek 2025 - terminarz, wyniki i tabele
EUROSPORT
Wybuch w polu kukurydzy
Eksplozja tajemniczego obiektu. Wstępne ustalenia prokuratury
Lublin
ZUS
Zanosiła obiad mężowi, ZUS zażądał 60 tysięcy złotych. "Najbardziej absurdalna wygrana"
BIZNES
imageTitle
Pobudka z kolejnym tytułem? O której gra Iga Świątek
EUROSPORT
Moskwa
Rosja wykorzystuje "bardzo specjalny mechanizm"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica