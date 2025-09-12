W ich dom uderzył wojskowy obiekt latający. "Nagle spadł żyrandol"

W ich dom uderzył wojskowy obiekt latający. Fragment reportażu "Uwaga!" TVN Źródło: Uwaga TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Była 6:30, oglądałem wiadomości i usłyszałem, że nad domem lata jakiś samolot. Ale pomyślałem "lata to lata", bo teraz dużo tego. I nagle usłyszeliśmy potężny huk, dom się zatrząsnął, spadł żyrandol z sufitu. Przez okno spojrzałem, że z dachu lecą blachy – opowiada pan Tomasz.

ZOBACZ CAŁY REPORTAŻ "UWAGI!" TVN

Uderzenie było bardzo silne.

- Zniszczona została sypialnia, gdyby stało się to wcześniej, to by mnie nie było. Byłabym pod gruzami – mówi pani Alicja.

Pani Alicja i pan Tomasz mieszkają w Wyrykach, niewielkiej wsi na Lubelszczyźnie oddalonej zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy polsko-białoruskiej. We wtorkowy poranek niespodziewanie nad tym miejscem zaczęły krążyć samoloty.

W dom uderzył wojskowy obiekt latający Źródło: Uwaga TVN

Tego poranka, o tej niewielkiej dotąd spokojnej wsi, stało się głośno niemal na całym świecie.

- Nie wiemy, co tam się wbiło, bo nie mamy możliwości wejścia do domu. Tyle tylko, że powiem, że jak uderzyło, to zaczęło się palić i zdążyłem to ugasić – mówi mężczyzna.

Prokuratura ciągle ustala, co spadło na dom w Wyrykach

- Co do wydarzenia w Wyrykach-Woli - na chwilę obecną nie potwierdzono jeszcze, czy obiekt, który spadł na dom mieszkalny, był dronem czy też jego elementem. Brak jest też dowodów, czy jeśli to był dron, to czy został on zestrzelony - przekazała w czwartek prokurator Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Odpowiadając na pytanie dziennikarzy, czy śledczy wykluczyli, że na dom mógł spaść pocisk, stwierdziła, że w Wyrykach-Woli wykonywane są jeszcze oględziny w obecności biegłego z zakresu uzbrojenia z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce.

- Myślę, że jego obecność będzie pomocna również w kwestii ustalenia, jaki obiekt spadł na obiekt mieszkalny i co spowodowało jego uszkodzenia - stwierdziła Jolanta Dębiec.

Fotografował przyrodę, nagle sytuacja stała się niebezpieczna

Pan Tomasz jest fotografem przyrody. Rano w okolicach Wyryk robił zdjęcia. Był zaskoczony, gdy zobaczył nad swoją głową wojskowe samoloty.

- Najpierw usłyszałem lecącego myśliwca. Minęły trzy minuty i usłyszałem jednostajny dźwięk silnika dwusuwowego. Po czym nad ścianą lasu pojawił się obiekt. Miał trójkątny zarys i był koloru stalowego. Nie miał żadnych barw, żadnych emblematów – opowiada nasz rozmówca.

- Obserwowałem przelot tego drona, myślę, że leciał około 20 metrów nad koronami drzew. I nagle z zachodu nadleciał myśliwiec i oddał strzał w kierunku drona – relacjonuje pan Tomasz.

Mężczyzna zaczął uciekać.

- Nie zrobiłem nawet zdjęcia, bo nie myślałem o tym w tym momencie. Myślałem o swoim bezpieczeństwie. Byłem wówczas w pełnym kamuflażu, z dużym plecakiem fotograficznym na plecach. Nie chciałem, żeby nie daj Boże, ktoś nie pomyślał, że jestem operatorem tego drona. Dlatego postanowiłem się jak najszybciej ewakuować się – opowiada pan Tomasz.

Następnego ranka sytuacja w miejscowości wracała do normy. - Myślę, że to zburzyło poczucie bezpieczeństwa nie tylko u mnie, ale u mieszkańców Wyryk i okolic. Jeśli podobne sytuacje nie będą się zdarzały, proces takiego wyciszenia, uspokojenia, będzie przebiegał dosyć szybko. Natomiast gdyby się powtarzały na terenie Polski podobne sytuacje, to myślę, że niepokój może rosnąć - ocenia Marzena Trociuk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrykach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD