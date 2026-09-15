O wypadku zawiadomił sam samochód. Kierowca był pijany, wiózł czworo pasażerów
W poniedziałek o godzinie 1 w nocy, zamontowany w samochodzie marki Audi, system eCall zawiadomił służby o wypadku, do którego doszło w miejscowości Rossosz. Było to zgłoszenie systemowe z uszkodzonego pojazdu.
Gdy na miejscu pojawili się policjanci, zastali kierowcę oraz czworo pasażerów.
Niemal dwa promile alkoholu w organizmie
"Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że kierujący osobówką stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo" - pisze w komunikacie nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.
Za kierownicą siedział 36-latek, od którego czuć alkohol. Badanie wykazało niemal dwa promile.
Jeden z pasażerów odniósł lekkie obrażenia
Jeden z pasażerów trafił do szpitala. Obrażenia nie były jednak groźne i ostatecznie całe zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Policja ustala szczegóły zdarzenia i przypomina, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności.
"Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż pięć tysięcy złotych w przypadku osoby, która po raz pierwszy dopuściła się takiego czynu. W sytuacji, kiedy osoba po raz kolejny kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości świadczenie pieniężne jest nie mniejsze niż 10 tysięcy złotych" – zaznacza nadkom. Salczyńska-Pyrchla.