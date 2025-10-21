Wypadek podczas zabawy, interwencja i kłopoty 19-latki

Powiat lubartowski Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór. Jak przekazała podkomisarz Jagoda Maj z lubartowskiej policji, 20-latek podczas spotkania towarzyskiego chciał prawdopodobnie zaimponować koleżankom i podniósł jedną z nich do góry. Doszło do wypadku. 19-latka - jak twierdzi, niechcący - uderzyła go głową w krtań, powodując obrażenia i krwawienie.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Ratownicy zajęli się poszkodowanym, którego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, a policjanci uspokoili uczestników spotkania.

Podczas interwencji funkcjonariusze ustalili, że zgłaszająca 19-latka jest poszukiwana w celu osadzenia w zakładzie karnym. Kobieta została zatrzymana i przewieziona do aresztu.