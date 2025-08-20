Eksplozja niezidentyfikowanego obiektu. Nowe informacje od wojska

Jak poinformował w środę rano asp. szt. Marcin Józwik z łukowskiej policji, po godz. 2 w nocy z wtorku na środę policjanci otrzymali zgłoszenie na temat "eksplozji, wybuchu" w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim.
- W polu kukurydzy znaleźliśmy nadpalone elementy o różnej wielkości, porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów. Są to nadpalone szczątki metalowe i plastikowe - sprecyzował policjant.
- Było około północy i był straszny strzał, coś wybuchło, aż dom się cały zatrząsł - mówił jeden z mieszkańców wsi przed kamerą TVN24.
Eksplozja niezidentyfikowanyego obiektu. Powybijane szyby
Służby ustalają, czym jest niezidentyfikowany obiekt. - Na miejscu są policjanci, sprawdzamy teren - dodał asp. szt. Józwik.
W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w trzech pobliskich domach.
Po godzinie 8 policja opublikowała w mediach społecznościowych komunikat w tej sprawie.
Wojsko jest na miejscu
Jak przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, minionej nocy nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani Białorusi.
"Informacja o znalezieniu obiektu, który według wstępnych ocen może stanowić element starego silnika ze śmigłem, została przekazana do Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego. Na miejscu zdarzenia pracują odpowiednie służby, w tym żołnierze Żandarmerii Wojskowej, które prowadzą szczegółową analizę obiektu. Aktywowane zostały Lotnicze oraz Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze celem sprawdzenia rejonu zdarzenia. Obsada systemu obrony powietrznej RP prowadzi całodobową obserwację polskiej przestrzeni powietrznej, pozostając w ciągłej gotowości do zapewnienia jej bezpieczeństwa" - czytamy w komunikacie.
Autorka/Autor: wini/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Łuków.tv