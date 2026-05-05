Lublin

"Sytuacja powoli stabilizuje się". Przed strażakami "wielogodzinne, a może i wielodniowe" działania

Zespół autorów
Oprac. Adam StyczekOprac. Martyna SokołowskaOprac. Filip CzerwińskiOprac. Bartłomiej Plewnia
|
Pożar lasów na Lubelszczyźnie
Kierwiński: sytuacja powoli stabilizuje się. Hennig-Kloska: mamy niesprzyjające warunki pogodowe
Źródło: TVN24
W akcję gaśniczą pożaru lasów na Lubelszczyźnie zaangażowane są znaczne siły straży pożarnej, a rano planowane są loty dronów, które sprawdzą, gdzie nadal pojawiają się zarzewia ognia. W czasie akcji gaszenia rozbił się samolot Dromader, zginął jego pilot. Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał po godzinie 6, że ogień w prostych do zlokalizowania miejscach został już ugaszony. Wcześniej nadbrygadier Wojciech Kruczek z PSP podkreślił, że strażaków czekają jeszcze "wielogodzinne, a może i nawet wielodniowe" działania związane z dogaszaniem tlących się elementów pod ściółką.
Kluczowe fakty:
  • W miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie trwa rozległy pożar lasu i nieużytków rolnych.
  • Do trudnej akcji gaśniczej ruszyły setki strażaków, wspieranych przez śmigłowiec i samoloty gaśnicze.
  • W trakcie działań ratowniczych doszło do katastrofy samolotu, w wyniku której zginął pilot.
  • Na miejsce pożaru przybył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, który po godzinie 6 przekazał najnowsze informacje w sprawie.

W akcji gaśniczej w miejscowości Kozaki w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim bierze udział ponad 80 zastępów straży pożarnej i ponad 400 funkcjonariuszy - przekazał przed godziną 6.30 starszy brygadier i zastępca komendanta lubelskiej straży pożarnej Michał Badach. Ogień pojawił się we wtorek na terenie Nadleśnictwa Józefów i objął las i nieużytki rolne. Nie było informacji o zagrożeniu dla budynków.

Zamknięta droga wojewódzka numer 849 w środę wczesnym rankiem wciąż pozostawała zablokowana. Policjanci kierują podróżujących na objazdy: od strony Józefowa na Aleksandrów, a od strony Obszy przez Łukową i Księżpol na drogę wojewódzką nr 835. Funkcjonariusze apelują do kierowców o omijanie tego rejonu oraz do mieszkańców o niezbliżanie się do miejsca pożaru i stosowanie się do poleceń służb.

W wyniku upadku samolotu gaśniczego M18 Dromader zginął pilot maszyny. Kondolencje złożyła policja, z kolei na facebookowym koncie Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej Warszawa-Babice napisano: "Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmiertelnym wypadku Dromadera uczestniczącego w akcji gaśniczej niedaleko Biłgoraja. Łączymy się w żałobie z rodziną, bliskimi oraz współpracownikami pilota. Blue skies".

Ministrowie w powiecie biłgorajskim, szef MON wysyła terytorialsów

Na miejscu pożaru jest minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Po godzinie 6.30 przekazał, że w miejscach prostych do zlokalizowania został już ugaszony. - Są natomiast zarzewia ognia, które cały czas są w trudnych terenach bagnistych - wyjaśnił. Dodał, że zapowiadana zmiana kierunku wiatru "może dodatkowo utrudniać akcję walki z pożarem".

Źródło: mł. asp. Krzysztof Pisz, Państwowa Straż Pożarna

Kierwiński poinformował, że przed godziną 7 do akcji gaszenia miał wejść pierwszy ze śmigłowców. - Liczymy na to, że (...) wprowadzenie śmigłowców, tak jak planowaliśmy od wczesnych godzin rannych pozwoli ostatecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia - stwierdził.

Obecny na miejscu generał straży pożarnej Wojciech Kruczek przekazał też informacje dotyczące rotacji funkcjonariuszy biorących udział w akcji.

Źródło: sekc. Arkadiusz Sosnowski, Państwowa Straż Pożarna

- Na ten moment podmieniamy ratowników, którzy pracowali całą noc i wczorajszy dzień. Mamy obecnie na miejscu 48 zastępów. Na godzinę 8 kolejne 58 nam dojedzie. To są zastępy z województwa lubelskiego, ale również kompania gaśnicza z województwa małopolskiego. Do tego jeden moduł GFFF [wyspecjalizowana jednostka Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona do gaszenia pożarów lasów z ziemi - red.] z województwa podkarpackiego - powiedział.

Małopolska straż pożarna przekazała w porannym komunikacie, że do powiatu biłgorajskiego została skierowana kompania gaśnicza SMOK I. W jej skład wchodzi 19 pojazdów i 69 strażaków.

Kompania gaśnicza SMOK I w drodze do powiatu biłgorajskiego
Źródło: KW PSP w Krakowie

Wcześniej, krótko przed godziną 4.30, Kierwiński przekazał, że jest po spotkaniu sztabu kryzysowego w powiecie biłgorajskim. "Na tę chwilę sytuacja stabilizuje się. Pożar przestał się rozprzestrzeniać. Sytuacja jest nadal na bieżąco monitorowana. Kolejne decyzje Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej rano - w zależności od rozwoju sytuacji" - napisał.

- Na tę chwilę wydaje się, że sytuacja powoli stabilizuje się - mówił wcześniej, po godzinie 3, na briefingu prasowym Kierwiński. - W godzinach rannych wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawiają się zarzewia ognia i będziemy ewentualnie podejmować dalsze decyzje. Rano także wprowadzone zostaną śmigłowce - dodał.

Zaznaczył, że pilot, który zginął, "był doświadczony i miał duże kwalifikacje".

Na miejsce akcji gaśniczej w Nadleśnictwie Józefów na Lubelszczyźnie udała się również minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. - Mamy pełną świadomość, że mamy niesprzyjające warunki pogodowe - zaznaczyła w trakcie rozmowy z dziennikarzami. - Na Lubelszczyźnie, jak w wielu innych województwach, przez ostatnie tygodnie nie padało. Mamy już bardzo suchą ściółkę leśną i te warunki niestety sprawiają, że na rozprzestrzenianie się tego typu pożarów tereny leśne są szczególnie podatne - zwróciła uwagę.

- Zadanie czeka nas jeszcze wielogodzinne, a może i nawet wielodniowe, związane z dogaszaniem tych tlących się elementów pod ściółką - powiedział nadbrygadier Wojciech Kruczek z Państwowej Straży Pożarnej.

Alert RCB

Do odbiorców w powiecie biłgorajskim został wysłany alert RCB, w którym zaapelowano o to, by nie otwierać okien i słuchać poleceń służb.

PSP: nawet 250 hektarów w ogniu

Przed północą Wiesław Leśniakiewicz wiceminister MSWiA i były komendant główny PSP mówił na konferencji prasowej, że prognoza na środę wskazuje, że "nadal będzie gorąco". - W godzinach przedpołudniowych na pewno nic się nie poprawi. Są prognozy, że być może po południu będą lokalne burze, które pomogą - dodał.

Zastępca komendanta głównego PSP nadbrygadier Paweł Frysztak wyjaśnił, że teren pożaru jest trudnodostępny, a sam pożar jest "wierzchołkowy, szybko rozwijający się", przenosi się między innymi koronami drzew. Sytuacja w nocy zmieniła się i ogień jest w tej chwili przy gruncie, gdzie rozwija się znacznie wolniej.

Dopytywany o zagrożenie dla mieszkańców, Frysztak potwierdził, że budynki mieszkalne znajdują się w znacznej odległości od pożaru - około sześciu kilometrów.

- Po zmapowaniu tego terenu, to są szacunkowe wielkości 250 hektarów objętych pożarem - poinformował po północy i ostrzegł, że ogień "może się dalej rozprzestrzeniać".

"Wiatr przerzuca pożar na inne drzewa"

Po godzinie 19 kapitan Mateusz Małyszek z Państwowej Straży Pożarnej wyjaśniał, że "w okolicy panuje bardzo duża susza, w tym momencie mamy dodatkowo jeszcze wiatr". - Pożar obejmuje wierzchołki drzew, wiatr przerzuca pożar dosłownie na kolejne drzewa i na poszycie leśne, co bardzo utrudnia działania strażaków - opisał.

Jak mówił, pożar momentami obejmował całe drzewostany, "sięgając nawet kilkanaście metrów powyżej koron drzew wtedy właśnie, kiedy wiatr się wzmagał".

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: mł. asp. Krzysztof Pisz, Państwowa Straż Pożarna

Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
