Dwie nastolatki na jednej hulajnodze wjechały w samochód. Nagranie

Dwie nastolatki na jednej hulajnodze wjechały w samochód

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w piątek, 1 maja, przed godziną 20 przy ul. 11 Listopada w Łukowie na Lubelszczyźnie. 25-letni mieszkaniec gminy Krzywda zgłosił się na policję, informując o zdarzeniu drogowym z jego udziałem. Z jego relacji wynikało, że, kierując samochodem marki Opel, zderzył się z dwiema nastolatkami jadącymi jedną hulajnogą elektryczną.

- Dwie nastolatki - 14- i 15-latka - postanowiły pojeździć hulajnogą elektryczną. Obie wsiadły na jedną hulajnogę i w ten sposób podróżowały po chodnikach i ulicach Łukowa. W pewnym momencie 14-latka kierując hulajnogą bardzo szybko wjechała na przejście dla pieszych, a w zasadzie przejazd dla rowerów i w tym momencie zderzyła się z jadącym przez to przejście samochodem osobowym marki Opel - informuje nadkom. Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Nastolatki przeleciały przez samochód

Samochodem kierował 25-latek.

- Siła uderzenia była tak duża, że zarówno 14-latka, jak i jej 15-letnia pasażerka wprost przefrunęły nad maską Opla, a następnie z impetem upadły na jezdnię - dodaje policjantka.

Mimo groźnie wyglądającego zdarzenia nastolatkom nic poważnego się nie stało. W wyniku kolizji młodsza z dziewcząt doznała niegroźnych zadrapań. Jej starsza koleżanka nie odniosła żadnych obrażeń. Nie wymagały hospitalizacji.

Według łukowskiej policji, na miejscu zdarzenia pojawiła się matka jednej z dziewcząt, która podpisała oświadczenie i zadeklarowała pokrycie ewentualnych kosztów naprawy uszkodzeń pojazdu. Mimo to kierowca uznał, że o kolizji powinni zostać poinformowani policjanci i zgłosił sprawę na komendę.

- Pewne jest to, że 14-latka wjechała na przejazd dla rowerów bardzo szybko, w ten sposób, że kierowca Opla mógł faktycznie tej hulajnogi nie zauważyć - dodaje nadkom. Anna Kamola.

Policja publikuje nagranie

Policjanci prowadzący postępowanie przesłuchają świadków tego zdarzenia, ustalają, jaki był jego przebieg i co było jego przyczyną. Policja opublikowała nagranie z monitoringu miejskiego, na którym widać całe zdarzenie.

- Publikujemy ten film ku przestrodze, aby pokazać wszystkim użytkownikom, że korzystanie z takich urządzeń, jak hulajnoga elektryczna w niewłaściwy sposób może doprowadzić do poważnych konsekwencji - dodaje policjantka.

Policja przypomina, że jazda dwóch osób na jednej hulajnodze elektrycznej jest niezgodna z przepisami i bardzo niebezpieczna. Funkcjonariusze apelują o zachowanie ostrożności na drodze, podkreślając, że chwila niefrasobliwości może doprowadzić do poważnych, a nawet tragicznych konsekwencji.

Zaostrzone przepisy

Od 3 marca 2026 roku obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, podnoszące minimalny wiek kierującego do 13 lat i wymagające karty rowerowej lub prawa jazdy od nieletnich. Nowe regulacje wprowadzają również ograniczenie prędkości do 20 kilometrów na godzinę oraz rygorystyczne zasady poruszania się po drodze dla rowerów, a także strefach zamieszkania dla dzieci.

