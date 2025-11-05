Czasowo zamknięto lotnisko w Lublinie

Lublin Źródło: Google Earth

"Lotnisko w Lublinie (przestrzeń kontrolowana) będzie zamknięte w godz. 15.30 - 18 z uwagi na planowane ćwiczenia sił powietrznych RP" - czytamy w opublikowanym przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej wpisie.

"Zamknięcie nie jest spowodowane lotniczymi działaniami ochrony granicy" - wyjaśniono.

Rzecznik lubelskiego lotniska Piotr Jankowski przekazał, że w godzinach 15.30-18 nie ma planowanych przylotów, ani odlotów.

Lotnisko w Lublinie ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty wielkości Boeinga 767 czy Airbusa A310.

