Czasowo zamknięto lotnisko w Lublinie

"Lotnisko w Lublinie (przestrzeń kontrolowana) będzie zamknięte w godz. 15.30 - 18 z uwagi na planowane ćwiczenia sił powietrznych RP" - czytamy w opublikowanym przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej wpisie.
"Zamknięcie nie jest spowodowane lotniczymi działaniami ochrony granicy" - wyjaśniono.
Rzecznik lubelskiego lotniska Piotr Jankowski przekazał, że w godzinach 15.30-18 nie ma planowanych przylotów, ani odlotów.
Lotnisko w Lublinie ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty wielkości Boeinga 767 czy Airbusa A310.
