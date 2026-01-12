Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Wojewoda usunął krzyż, sąd go uniewinnił. Jest apelacja

Urząd Wojewódzki w Lublinie
Lublin
Źródło: Google Earth
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód uniewinnił wojewodę Krzysztofa Komorskiego, któremu prywatni oskarżyciele zarzucali przekroczenie uprawnień oraz obrazę uczuć religijnych. Wszystko dlatego, że nakazał przeniesienie krzyża. Od rozstrzygnięcia odwołali się oskarżyciele.

- Złożona została apelacja. Nie jest jeszcze znany termin rozprawy - mówi tvn24.pl pełnomocnik oskarżycieli adwokat Olgierd Pankiewicz.

Nie chce zdradzać, jakie wątki zostały poruszone w apelacji. Chodzi o głośną sprawę dotyczącą decyzji wojewody Komorskiego z grudnia 2023 roku, który niedługo po objęciu urzędu, polecił zdjęcie krzyża z reprezentacyjnej sali kolumnowej urzędu i wniesienie do niej flag unijnych.

Urząd Wojewódzki w Lublinie
Urząd Wojewódzki w Lublinie
Źródło: PAP/Wojtek Jargiło

Decyzja była szeroko komentowana m.in. w mediach społecznościowych. Krytykowali ją m.in. posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Komorski przeprosił wszystkich, którzy poczuli się nią urażeni.

Podkreślał, że chodziło o neutralność światopoglądową, a w sali kolumnowej spotykają się ludzie różnych wyznań i różnych kultur. Wyjaśniał też, że krzyż nie został zabrany, tylko przeniesiony do innej sali, a on sam jest osobą wierzącą.

Oskarżyli go o obrazę uczuć religijnych

Do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód wpłynął prywatny akt oskarżenia przeciwko wojewodzie. Złożyli go radny sejmiku województwa dolnośląskiego z PiS Tytus Czartoryski oraz była dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Elżbieta Puacz. W akcie oskarżenia była mowa o przekroczeniu przez wojewodą uprawnień oraz obrazie uczuć religijnych. Wcześniej prokuratura dwukrotnie odmówiła wszczęcie śledztwa w tej sprawie.

W listopadzie 2025 roku sąd uniewinnił wojewodę. Sędzia Bernard Domaradzki, uzasadniając wydane orzeczenie, powiedział, że oskarżyciele nie przedstawili argumentów prawnych wskazujących na to, że zachowanie wojewody zawierało znamiona zarzucanych przestępstw. Podkreślił, że nie istnieją żadne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które by regulowały kwestię umieszczania symboli religijnych na ścianach urzędów państwowych w Polsce. Nie ma ich także w regulaminie lubelskiego urzędu wojewódzkiego. Dlatego nie ma podstaw, aby przypisywać wojewodzie przestępstwo przekroczenia uprawnień.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Miała wyrzucić krzyż do śmieci. Nauczycielka zawieszona

Miała wyrzucić krzyż do śmieci. Nauczycielka zawieszona

Trójmiasto
Zabrał dewocjonalia z ołtarzy i zaniósł do punktu skupu złomu

Zabrał dewocjonalia z ołtarzy i zaniósł do punktu skupu złomu

Poznań

Sąd: obecność lub brak krzyża nie jest poddana regulacji

Sędzia stwierdził też, że krzyż w sali kolumnowej został umieszczony w przeszłości, przez kogoś, kto podjął w tym zakresie decyzję dowolną. Potem były wojewoda lubelski Przemysław Czarnek krzyż ten przeniósł w miejsce bardziej eksponowane w tej samej sali, także "w oparciu o własną, dowolną decyzję, a nie jakiś przepis prawa". - Obecność lub brak krzyża w urzędzie państwowym, a takim jest Lubelski Urząd Wojewódzki, nie jest poddana regulacji. Z tego względu Krzysztof Komorski mógł polecić, aby zdjąć krzyż. Podobnie jak były wojewoda Czarnek mógł podjąć decyzję o przeniesieniu krzyża - powiedział sędzia.

Oskarżycielka Elżbieta Puacz podnosiła jednak, że krzyż jest symbolem chrześcijaństwa, wiary katolickiej, której wyznawcy stanowią większość polskiego społeczeństwa. Jej zdaniem wojewoda jako urzędnik publiczny powinien służyć mieszkańcom, a zdecydował o zdjęciu krzyża w sposób arbitralny, "nie patrząc na wartości, które reprezentują mieszkańcy Lubelszczyzny" i nazwał te działania rutynowymi. W jej odczuciu zrobił to w sposób manifestacyjny, było dla niej "bardzo bolesne".

Rozmawialiśmy z nauczycielką, która wyrzuciła krzyż do kosza
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rozmawialiśmy z nauczycielką, która wyrzuciła krzyż do kosza

Justyna Suchecka
OGLĄDAJ: Azyl dla Ziobry. Co dalej w sprawie byłego ministra sprawiedliwości?
Zbigniew Ziobro

Azyl dla Ziobry. Co dalej w sprawie byłego ministra sprawiedliwości?
WYDANIE SPECJALNE

Zbigniew Ziobro
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tm/ tam

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

Udostępnij:
TAGI:
LublinWojewództwo lubelskieSprawy sądowe w Polsce
Czytaj także:
Awaria pociągu na linii kolejowej (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei. Zepsuł się pociąg, a potem kolejny
WARSZAWA
Dariusz Łubowski
Europejski nakaz aresztowania wobec Romanowskiego. Sędzia wyłączony ze sprawy
Pożar na targowisku Bakalarska
Ogień strawił pawilon z kwiatami
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Ziobro z paszportem genewskim? Obrońca zabrał głos
Wjechał na taflę lodu i utknął w bagnie
Jeździł po tafli zbiornika. Lód się załamał. Auto utknęło w Bagnie
WARSZAWA
Poscig zakończył się dachowaniem
Sześć osób w szpitalu po pościgu. 22-latek z zarzutami
Kielce
Zatrzymano siedem osób
Szybka rejestracja auta w zamian z łapówkę
Wrocław
maczeta
Polak zatrzymany w niemieckim pociągu. Miał przy sobie maczetę
Świat
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
85-latka martwa w mieszkaniu. Zatrzymano jej męża
Łódź
Egzamin ósmoklasisty 2025
Zaczęły się próbne matury i egzaminy ósmoklasisty. Oto harmonogram
Lotnisko we Frankfurcie
Ważne lotnisko działa w "trybie zimowym". Utrudnienia
METEO
Mężczyzna zmarł w radiowozie (zdjęcie ilustracyjne)
Wieźli go na izbę wytrzeźwień. Zmarł w radiowozie. Prokuratura umorzyła śledztwo
Białystok
Prezydent na patriotycznej pielgrzymce kibiców
Kibice powitani jak żołnierze. "Słowa zarezerwowane dla szczególnej sytuacji"
smartfon smartfony sklep shutterstock_1051250048
Rząd Indii szykuje regulacje w sprawie smartfonów. "To niemożliwe"
BIZNES
Intensywne opady śniegu, plac zabaw
Pomorze. Tu przez śnieg odwołano lekcje
METEO
Zniszczony wieżowiec w Kijowie po ataku rosyjskim (17.06.2025)
Szefowa Komisji Europejskiej o "dwóch liniach obrony" Ukrainy
Świat
shutterstock_1600836598
Wielomilionowe kary dla gigantów sprzedaży internetowej. Jest decyzja
BIZNES
Szwajcaria, pożar, kurort
Koszmar przy schodach. Odkrycie po sylwestrowym pożarze baru
Świat
Karetka ugrzęzła w śniegu. Pomogli mieszkańcy
Karetka ugrzęzła w śniegu. "Na szczęście nie byliśmy sami"
Łódź
Eksplozja w Islamabadzie
Zostali małżeństwem, po nocy poślubnej już nie żyli
Świat
imageTitle
Koniec współpracy pośrednika z PZPN. W tle kontrowersyjna umowa
EUROSPORT
NATO opublikowało zdjęcie z ćwiczeń w Arktyce
Media: europejskie państwa chcą wysłać wojska na Grenlandię
Świat
Zbigniew Ziobro
"Totalny upadek"
Miejsce znalezienia zwłok starszego mężczyzny z obrażeniami głowy
Szedł do kościoła, został zabity tłuczkiem. Rusza proces
Trójmiasto
Tir przebił bariery na trasie S8
Tir przebił bariery, zjechał do rowu i utknął
WARSZAWA
Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał Andriego I. na 25 lat więzienia (zdjęcie ilustracyjne)
Dlaczego radczyni prawna upozorowała własną śmierć?
Klaudia Ziółkowska
Wpadła w poślizg i dachowała w rowie
Wiatr naniósł śnieg, straciła panowanie. Zobacz wideo z krajowej 25
Poznań
Wieża i budynek terminalu lotniska w Kittilä (zdjęcie ilustracyjne)
Tysiące turystów nie może wyjechać z Laponii. Mróz sparaliżował lotnisko
METEO
imageTitle
Wielki skok Hurkacza, życiowy ranking Majchrzaka
EUROSPORT
Stefan Krajewski
PiS chce dymisji Krajewskiego
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica