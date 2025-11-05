Ofiary zaczepiali w sieci, słały im intymne zdjęcia. Później żądali pieniędzy

Lublin Źródło: Google Earth

O sprawie poinformowało w środę Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policjanci z lubelskiego oddziału zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 30 do 65 lat podejrzanych o pranie pieniędzy, które pochodziły z przestępstwa polegającego na szantażu seksualnym. Jak wyjaśniał NASK w poradniku "Internetowe Love", sextortion to "rodzaj szantażu, podczas którego przestępcy próbują wymusić od ofiary zapłatę okupu pod groźbą ujawnienia materiałów o charakterze seksualnym".

Do zatrzymań doszło w województwie dolnośląskim, mazowieckim i zachodniopomorskim. W sprawie zabezpieczono także telefony i komputery.

Wyłudzali intymne zdjęcia i filmy

Według ustaleń zatrzymani nawiązywali kontakt z ofiarami przez internet, wzbudzali zaufanie i wyłudzali intymne zdjęcia i filmy. W zamian za ich nieopublikowanie, przestępcy żądali pieniędzy.

Dotychczas policjanci ustalili ponad 70 pokrzywdzonych, który stracili w ten sposób blisko 140 tysięcy złotych.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Wobec podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe. Mają też dozór policji i zakaz opuszczania kraju.