Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Cztery urzędniczki ZUS miały podtruwać koleżankę

Cztery kobiety pożegnały się z pracą. Sprawę bada też prokuratura
Do zdarzenia doszło w Lublinie
Źródło: Google Earth
Prokuratura w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Poszkodowaną jest 51-letnia urzędniczka, która miała być podtruwana przez cztery koleżanki w pracy. ZUS przekazuje, że trzy kobiety pracujące z poszkodowaną zostały już dyscyplinarnie zwolnione. Z pracą pożegna się też czwarta, która właśnie przechodzi na emeryturę. 

Sprawę jako pierwsza opisała "Gazeta Wyborcza". Z ustaleń dziennikarzy wynika, że 51-letnia pracownica lubelskiego oddziału ZUS była skonfliktowana z koleżankami z pracy. O co poszło? Zdaniem śledczych, z którymi rozmawiali dziennikarze, powód był "błahy" - panie nie przypadły sobie do gustu. Konflikt miał zacząć się w czerwcu tego roku. Niedługo potem 51-latka zaczęła skarżyć się na bóle głowy, które ustępowały podczas dni wolnych od pracy. 

Śledztwo

Kobieta zaalarmowała policję i swoich przełożonych. Sprawa trafiła do prokuratury. Jak opowiada Beata Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie obecnie prowadzą śledztwo w sprawie narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi do trzech lat więzienia.

- Sprawa obecnie prowadzona jest w sprawie, co znaczy, że nikt na razie nie usłyszał zarzutów. W ramach gromadzenia materiału dowodowego zabezpieczono substancję, która będzie poddana szczegółowym badaniom - przekazuje prokurator Kępka.

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarli dziennikarze wynika, że chodzi o chemikalia zabezpieczone w cukrze, którym poszkodowana słodziła herbatę. Substancja miała uszkodzić narządy wewnętrzne kobiety. 

"No właśnie stoi herbatka, więc wiesz…". Podtruwała koleżankę z pracy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"No właśnie stoi herbatka, więc wiesz…". Podtruwała koleżankę z pracy

WARSZAWA

Wyrzucone z pracy 

Równolegle sprawę wyjaśniano wewnętrznie - w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Małgorzata Korba, regionalna rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim przekazała, że poszkodowana zaalarmowała o tym, że przestępstwa wobec niej dopuściły się cztery inne pracownice. 

- Pracodawca tego samego dnia polecił przeprowadzenie wewnętrznej kontroli, żeby wyjaśnić sprawę, a pracownicę, która zgłosiła incydent, objął opieką. Kontrola wykazała, że zawiadomienie jest zasadne - poinformowała Korba. 

Zaznaczyła, że trzy kobiety zostały zwolnione dyscyplinarnie. Z pracą pożegnała się też czwarta, która właśnie miała przechodzić na emeryturę

Podobna sprawa z Warszawy

W marcu tego roku na tvn24.pl opisywaliśmy historię 56-latki zatrzymanej przez policjantów z warszawskiego Śródmieścia. Kobieta podtruwała swoją znajomą z pracy, wlewając do jej napojów chemikalia. Pokrzywdzona po tym, jak doznała obrażeń wewnętrznych, zamontowała ukrytą kamerę, która potwierdziła jej przypuszczenia. 

Próbę otrucia nagrała kamera
Próbę otrucia nagrała kamera
Źródło: KSP

Motywem przestępstwa był konflikt zawodowy. 56-latka trafiła do aresztu po tym, jak usłyszała zarzuty usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzanej grozi do 20 lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/gp

Źródło: tvn24.pl, Gazeta Wyborcza

Źródło zdjęcia głównego: Google Street View

Udostępnij:
TAGI:
ZUSProkuraturaLublin
Czytaj także:
Siły NATO przechwytują rosyjskie samoloty nad Bałtykiem
Szef NATO: nie możemy wydawać milionów euro na zestrzeliwanie tanich dronów
Świat
Izraelska ofensywa w Gazie
Sikorski: to nie wypełnia mojego zrozumienia słowa ludobójstwo
Świat
narcyzm ego shutterstock_2245801467
"Wysoka samoocena, a w środku kruche ego". Paradoks narcyzmu
Anna Bielecka
Włamanie do szkoły podstawowej na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Włamał się do szkoły na Ursynowie. Usłyszał osiem zarzutów
WARSZAWA
imageTitle
Polscy siatkarze wrócili z Filipin. "Doceniamy ten medal"
EUROSPORT
Awaria samolotu
Awaria samolotu z Warszawy do Barcelony. Z silnika strzelały iskry
WARSZAWA
Wczesna jesień, wciąż zielone liście
Ekshuragan namiesza w pogodzie. Porywy mogą przekraczać 100 km/h
METEO
S-400 Triumf to najbardziej zaawansowany technologicznie rosyjski przeciwlotniczy system rakietowy
Ukraińcy uderzyli w rosyjski system S-400 Triumf na Krymie
Świat
Wiadomo jak mężczyzna tłumaczył się policji (zdjęcie poglądowe)
Oślepiał laserem pilotów. Powiedział dlaczego
Poznań
imageTitle
Nie ma mocnych na Alcaraza
EUROSPORT
Fikcyjne faktury, narkotyki i gotówka
"27 fikcyjnych faktur na 850 tysięcy zł". 47-latek zatrzymany
Wrocław
Czynności w Nowym Mieście nad Pilicą (zdjęcie ilustracyjne)
W wypadku zginął motocyklista. Policja szuka świadków, szczególnie taksówkarza
Trójmiasto
Ostatnie Pokolenie kończy okupację przed Sejmem
Ostatnie Pokolenie kończy okupację przed Sejmem. "Nie damy się wepchnąć do zamrażarki"
WARSZAWA
imageTitle
Mourinho: będę najlepszy, dopóki ktoś nie wygra czterech tytułów
Najnowsze
Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Premier o podwyżce podatku: wiem, ile sił się zjednoczy przeciwko temu pomysłowi
BIZNES
Poznań
Ruszy budowa nowej trasy tramwajowej. "To będzie kropka nad i"
Poznań
Nord Stream 2
Ukrainiec podejrzewany o wysadzenie Nord Stream zatrzymany pod Warszawą
Polska
osaka japonia piwo asahi - Hsin Yen Huang shutterstock_2682441083
Cyberatak na wielki browar. Skutki mogą być poważne
BIZNES
Wioska w Wietnamie zalana przez tajfun Bualoi
"Nigdy nie widziałam tak niszczycielskiej burzy"
METEO
imageTitle
"To nie jest zwykły dzień, to początek nowej ery". Pogoń zaprezentowała trenera
EUROSPORT
Pieniądze
Projekt budżetu wpłynął do Sejmu
BIZNES
pap_20220809_0DA
Kolejny krok prokuratury w sprawie immunitetu Manowskiej
Polska
Tragiczny wypadek na S8 w Oleśnicy
Jechali na uroczystość rodzinną. Zginęli w karambolu
Wrocław
pap_20151022_0O8
Od Bruce'a Willisa dzielą nas miliony dolarów. Ale jest coś, co może nas połączyć
Justyna Suchecka
Bogdan Święczkowski
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Polska
Jeśli ktoś celowo na ciebie kaszle lub pluje, możesz powiadomić służby
COVID-19 w natarciu. Rośnie liczba zakażeń
Piotr Wójcik
Tankowiec "floty cieni" mija statek towarowy. Zdjęcie z sierpnia 2024 roku
Zamknąć Bałtyk dla rosyjskich tankowców? Nawrocki o słowach Zełenskiego
Polska
Saperzy będą podejmować niewybuchy (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli niewybuch, ewakuowano 170 osób
Wrocław
Przemyt papierosów balonem
Tajemniczy balon z dużą paczką. A w pobliżu dwóch mężczyzn z lokalizatorem
WARSZAWA
Antananarywa, Madagaskar
Bunt pokolenia Z. Protesty i upadek rządu w kolejnych krajach
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica